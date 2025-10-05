scorecardresearch
 

जॉर्जिया में बवाल पर PM इराकली का बड़ा बयान, EU एंबेसडर पर लगाया अशांति फैलाने का आरोप

जॉर्जिया के प्रधानमंत्री इराकली कोबाखिद्ज़े ने ईयू के त्बिलिसी में राजदूत पावेल हर्कजिंस्की को वर्तमान अशांति के लिए जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, 'आप जानते हैं कि कुछ विदेशी लोगों (जिसमें ईयू प्रतिनिधि शामिल हैं) ने संवैधानिक व्यवस्था को उलटने के प्रयास का सीधा समर्थन किया.'

जॉर्जिया के PM ने EU के राजदूत पर लगाया सरकार गिराने का आरोप. (Photo:Reuters )
जॉर्जिया के PM ने EU के राजदूत पर लगाया सरकार गिराने का आरोप. (Photo:Reuters )

जॉर्जिया के प्रधानमंत्री इराकली कोबाखिद्ज़े ने यूरोपीय संघ पर देश में दंगे भड़काने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि त्बिलिसी में मौजूदा अशांति के लिए ईयू के त्बिलिसी में राजदूत पावेल हर्कजिंस्की जिम्मेदार हैं.

उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, 'आप जानते हैं कि यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि समेत कुछ विदेशियों ने संवैधानिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की कोशिश का सीधे तौर पर समर्थन किया है. इस संदर्भ में जॉर्जिया में ईयू के राजदूत विशेष रूप से जिम्मेदार हैं.'

दरअसल, जॉर्जिया की राजधानी त्बिलिसी में एक रैली चल रही थी. प्रदर्शनकारी नगरपालिका चुनावों का विरोध करने के लिए दिन में इकट्ठा हुए थे. बाद में रैली के आयोजकों ने प्रदर्शनकारियों से राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ने अपील की. इसके बाद कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर राष्ट्रपति भवन परिसर के प्रवेश करने की कोशिश की, जिससे पूरे इलाके में अशांति फैल गई.

पुलिस-प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प

पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन, पेपर स्प्रे और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया. इससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई. 

वहीं, जॉर्जिया में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनका अधिकांश विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया है जो यूरोपीय संघ समर्थक हैं. 

बता दें कि जॉर्जिया में शनिवार को शहरों और नगर पालिकाओं के महापौरों, नगर परिषद सदस्यों के लिए  स्थानीय चुनाव हुए थे. ये चुनाव 2024-2025 के जॉर्जिया राजनीतिक संकट के बीच हुए, जहां विपक्ष ने बहिष्कार किया और यूरोपीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया रोकने के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं.

वहीं, जॉर्जियाई अधिकारियों ने चुनाव के दिन रैली के आयोजकों को बार-बार चेतावनी दी कि उल्लंघन करने पर कानून के तहत कड़ी सजा दी जाएगी.

ज्वियाद कुप्रावा को पुलिस ने किया गिरफ्तार

यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट पार्टी के पूर्व प्रमुख लेवान खाबेइशविली और त्बिलिसी नगर परिषद के सदस्य ज्वियाद कुप्रावा को पहले ही सरकार उखाड़ फेंकने के आह्वान के लिए गिरफ्तार किया जा चुका है. खाबेइशविली को सितंबर में शांतिपूर्ण क्रांति के आह्वान पर गिरफ्तार किया गया, जबकि कुप्रावा को 30 सितंबर के एक सोशल मीडिया वीडियो के लिए हिरासत में लिया गया, जिसमें उन्होंने 4 अक्टूबर की रैली के दौरान विशेष बलों को तोड़ने की बात कही थी.

4 धाराओं के तहत मामला दर्ज

इसके अलावा जॉर्जिया के आंतरिक मंत्रालय ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ चार धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है, जिसमें सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील और हिंसा शामिल है.  इसे पूरे देश में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है.

---- समाप्त ----
