फिलीपींस के मिंडानाओ में सुबह-सुबह लगे भूकंप के तगड़े झटके, 6.1 रही तीव्रता

फिलीपींस के दक्षिणी हिस्से मिंडानाओ में शुक्रवार सुबह 6.0 तीव्रता का भूकंप आया. राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के मुताबिक झटके सुबह 7:03 बजे महसूस किए गए. फिलहाल किसी बड़ी क्षति या जनहानि की सूचना नहीं है. यह झटका पिछले सप्ताह आए 7.4 और 6.8 तीव्रता के दो बड़े भूकंपों के बाद दर्ज किया गया है.

फिलीपींस में पिछले सप्ताह भी दो शक्तिशाली भूकंप आए थे
फिलीपींस में पिछले सप्ताह भी दो शक्तिशाली भूकंप आए थे

फिलीपींस के दक्षिणी क्षेत्र मिंडानाओ में शुक्रवार सुबह भूकंप के तगड़े झटके लगे. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.0 मापी गई. राष्ट्रीय भूकंप केंद्र (NCS) के अनुसार यह भूकंप सुबह 7:03 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 4:33 बजे) आया.

स्थानीय आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने कहा कि किसी भी चोट या गंभीर नुकसान की तत्काल रिपोर्ट नहीं आई है. अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति का आकलन और संभावित आफ्टरशॉक की निगरानी शुरू कर दी है.

ये भूकंप पिछले सप्ताह आए दो शक्तिशाली भूकंपों के बाद आया है. 10 अक्टूबर को मिंडानाओ में पहले 7.4 तीव्रता और फिर 6.8 तीव्रता के दो भूकंप आए थे. पहले भूकंप में कम से कम सात लोगों की मौत हुई, भूस्खलन हुआ और निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया था.

दूसरे भूकंप के बाद स्थानीय तटीय इलाकों में ट्सूनामी चेतावनी जारी की गई थी. विशेषज्ञों के अनुसार, ये दोनों भूकंप फिलीपींस ट्रेंच के पास समुद्र के नीचे प्लेटों की हलचल के कारण आए, जो मिंडानाओ के पूर्वी तट के पास एक प्रमुख भूकंपीय फॉल्ट लाइन है.

फिलीपीन इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सीस्मोलॉजी (PHIVOLCS) के प्रमुख टेरेसिटो बैकोलकोल के अनुसार दोनों भूकंप दावो ओरिएंटल प्रांत के मनय शहर के पास समुद्र तल से करीब 37 किलोमीटर (23 मील) गहराई में महसूस किए गए.

फिलीपींस प्रशांत महासागर के 'रिंग ऑफ फायर' में स्थित है, जो कि भूकंप और ज्वालामुखीय गतिविधियों के लिए जाना जाता है. इस क्षेत्र में प्लेटों की हलचल के कारण यहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं.

