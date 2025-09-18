scorecardresearch
 

अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में फायरिंग, तीन पुलिस अधिकारियों की मौत, दो बुरी तरह घायल

पेंसिल्वेनिया के स्प्रिंग ग्रोव में हुई गोलीबारी में तीन पुलिस अधिकारी मारे गए और दो गंभीर रूप से घायल हुए. यह घटना घरेलू विवाद की जांच के दौरान हुई. हमलावर को पुलिस ने मार गिराया. स्कूलों में सुरक्षा के लिए बच्चों और स्टाफ को इमारत के अंदर रहने का निर्देश दिया गया.

गवर्नर ने हिंसा को अस्वीकार करते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी और पूरे राज्य में झंडे आधे झुकाने का आदेश दिया. (Photo: Reuters)
अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में हुई गोलीबारी में तीन पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. अधिकारियों ने बताया कि यह घटना एक 'घरेलू विवाद से जुड़ी जांच' के दौरान हुई. पेंसिल्वेनिया स्टेट पुलिस कमिश्नर कर्नल क्रिस्टोफर पेरिस ने कहा कि हमलावर को पुलिस ने मार गिराया.

गोलीबारी से स्कूलों में फैली दहशत

यह घटना स्थानीय समयानुसार दोपहर 2 बजे के बाद हुई. घटनास्थल से आई तस्वीरों में दिखा कि एक पुलिस अधिकारी को मेडिकल हेलिकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया. गोलीबारी की वजह से पेंसिल्वेनिया के स्प्रिंग ग्रोव नाम के छोटे शहर (जहां करीब 2,500 लोग रहते हैं) के एक नजदीकी स्कूल इलाके में बच्चों और स्टाफ को कुछ समय के लिए इमारत के अंदर ही रुकने का निर्देश दिया गया, ताकि वे सुरक्षित रहें. हालांकि बाद में प्रशासन ने कहा कि स्कूल पर कोई असर नहीं पड़ा.

केस की जांच करने गए थे पुलिस अधिकारी

अधिकारियों ने बताया कि आम जनता के लिए अब कोई खतरा नहीं है. यह गोलीबारी यॉर्क काउंटी के नॉर्थ कोडोरस टाउनशिप के ग्रामीण इलाके में हुई, जो फिलाडेल्फिया से करीब 160 किलोमीटर पूर्व में है. पुलिस ने बताया कि अधिकारी उस जगह एक जांच के सिलसिले में गए थे, जो एक दिन पहले शुरू हुई थी. कमिश्नर पेरिस ने कहा कि जांच अभी जारी है इसलिए अभी ज्यादा जानकारी साझा नहीं की जा रही है.

'इस तरह की हिंसा स्वीकार्य नहीं'

पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरो बुधवार दोपहर वहां पहुंचे और मारे गए पुलिस अधिकारियों के परिवारों से मिले. शापिरो ने कहा, 'इस तरह की हिंसा स्वीकार्य नहीं है, हमें एक समाज के तौर पर बेहतर करना होगा.' इसके बाद शापिरो ने आदेश दिया कि पूरे राज्य में सभी सरकारी इमारतों और सार्वजनिक स्थानों पर झंडे आधे झुकाए जाएंगे, ताकि तीनों पुलिस अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी जा सके.

