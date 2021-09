पंजशीर में लड़ाई तेज, तालिबान और नॉर्दन एलायंस में भिड़ंत, पुल उड़ाकर रास्ता बंद करने की कोशिश

तालिबान (Taliban) एक तरफ दुनिया के सामने शांति से अफगानिस्तान (Afghanistan) में सरकार बनाने और उसके संचालन का दावा कर रहा है. लेकिन दूसरी ओर लगातार तालिबान के लड़ाकों द्वारा पंजशीर इलाके में घुसपैठ की कोशिश की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार रात को भी तालिबान ने पंजशीर में घुसने की कोशिश की, जहां उसका मुकाबला नॉर्दर्न एलायंस (NA) के लड़ाकों से हुआ.



स्थानीय पत्रकार नातिक मालिकज़ादा द्वारा किए गए ट्वीट के मुताबिक, अफगानिस्तान के पंजशीर के एंट्रेंस पर गुलबहार इलाके में तालिबान लड़ाकों और नॉर्दर्न एलायंस के लड़ाकों के बीच मुठभेड़ हुई है. इतना ही नहीं तालिबान द्वारा यहां पर एक पुल उड़ाने की भी खबर है. इसके अलावा कई लड़ाकों को पकड़ा गया है.

Panjshir Update: Breaking: Intense clashes going on between the Taliban and Resistance Forces in the Golbahar area, the entrance to Panjshir. There are unconfirmed reports that the Taliban blew up a bridge connecting Golbahar road with Panjshir in the clash.