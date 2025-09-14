पाकिस्तान के पंजाब में मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा, भुट्टो की पार्टी ने अपने ही सरकार को घेरा

पाकिस्तान में एक बार फिर से हिंदू मंदिर के ज़मीन पर कब्जे की बात सामने आई है. इस बार तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) ने ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. आरोप है कि पंजाब इलाके के बहरावल स्थित एक हिंदू मंदिर की ज़मीन पर ग़लत तरीके से कब्जे की गई है. इस मंदिर का नाम सनातन धर्म मंदिर है.

PPP के नेता नदीम अफजल चान ने दावा किया कि पंजाब के मुख्य सचिव जाहिद अख्तर ज़मान के इशारे पर हिंदू मंदिर के ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है.

अफजल चान का दावा है कि सिर्फ सनातन धर्म मंदिर की ही नहीं, बल्कि दो और जगहों पर एवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ईटीपीबी) की ज़मीन पर कब्जा किया गया है. ईटीपीबी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों की देखभाल करता है.

PPP के नेता अफजल का कहना है कि इन जमीनों पर मुख्य सचिव और उनके भतीजों का कब्जा है. अगर गलत कामों में मुख्य सचिव का नाम आ रहा है तो उन्हें इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है.

ईटीपीबी के सूत्र ने बताया कि मंदिर की जमीन को कब्जे में लेकर इमारत बनाने की कोशिश की जा रही है. ईटीपीबी के सेक्रेटरी फरिद इक्सबाल ने बताया कि इस मामले को लेकर नोटिस भी जारी किया गया. ताकि निर्माण कार्य पर रोक लगाई जा सके.

आजादी के बाद से पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों की स्थिती बहुत खराब रही और चिंता का विषय रही है. जमीन माफियाओं और अन्य समूहों के द्वारा मंदिर के जमीनों का कब्जे का मामला समय-समय पर बाहर आता रहता है.

आजादी के समय पाकिस्तान में 428 हिंदू मंदिर थे, जिनमें से 400 मंदिरों को सरकारी दफ्तर, स्कूल, होटल या अन्य उपयोग के लिए बदल दिया गया है. जो मंदिर बचे हैं वह ज्यादा सिंध क्षेत्र में हैं.

