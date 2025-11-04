TTP के कई आतंकवादी मारे गए, कुछ मौके से भाग गए... खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई

पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. देश के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कई ऑपरेशनों को अंजाम दिया गया. इन ऑपरेशनों में TTP के कई आतंकवादियों को मार गिराया गया है. पुलिस के काफिले पर हुए हमले के जवाब में सुरक्षा बलों ने यह सख्त कदम उठाया है.

पाकिस्तान के सुरक्षा बलों और TTP के आतंकवादियों के बीच कार्रवाई हुई. सुरक्षा बलों ने TTP के कई आतंकवादियों को मार गिराया. यह घटना सोमवार, 3 नवंबर को हुई.

यह कार्रवाई पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में की गई. आतंकवादियों ने बन्नू जिले में पुलिस के काफिले पर हमला किया था. सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और कई आतंकवादियों को मार गिराया, जबकि अन्य भाग गए.

पुलिस काफिले पर हमला

पुलिस के मुताबिक, यह घटना बन्नू जिले की मीरानशाह रोड पर हुई है. TTP के आतंकवादियों ने उत्तर वजीरिस्तान के जिला पुलिस अधिकारी वकार खान के नेतृत्व वाले पुलिस काफिले पर गोलीबारी शुरू कर दी. आतंकवादियों ने ऑटोमेटिक और भारी हथियारों का इस्तेमाल करके काफिले को निशाना बनाया. यह हमला काफी भीषण था.

सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई

इस हमले के बाद डी.पी.ओ. और अन्य पुलिसकर्मियों ने भी आतंकवादियों पर तुरंत जवाबी हमला किया. मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने कई आतंकवादियों को मार गिराया. कुछ अन्य आतंकवादी मौका पाकर वहां से भाग निकलने में सफल रहे. अधिकारियों ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है. पेशावर में अधिकारियों ने बताया कि TTP के खिलाफ यह कार्रवाई कई ऑपरेशनों के तहत की गई है.

