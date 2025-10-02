scorecardresearch
 

नहीं संभल रहा PoK तो पाकिस्तान लेने लगा भारत के नाम का सहारा! बागियों को मुनीर ब्रिगेड दे रही धमकी

पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में आसिम मुनीर की सेना प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार कर रही है. इसके बाद भी जब मन नहीं भरा तो मुनीर के प्रवक्ता झूठ फैलाने में लग गए हैं और इसमें उन्होंने भारत को भी घसीट लिया है.

पीओके में कई दिनों से प्रदर्शन हो रहे हैं (Photo: Reuters)
पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार अपने असली मालिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मिलकर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर (POK) में जुल्म ढा रही है. लोग बढ़ती महंगाई और सेना के अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर हैं और पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं. बुधवार को ही सेना के हाथों 12 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई जिसे लेकर पीओके में भारी उबाल है. पीओके की ऐसी हालत देख पाकिस्तान सरकार और मुनीर के फौज की नींद उड़ी हुई है और अब वो मामले को संभालने के लिए भारत के नाम का सहारा ले रहे हैं.

पाकिस्तानी आर्मी अपनी नाकामी छिपाने के लिए झूठ और धमकी का इस्तेमाल कर रही है. पाकिस्तान आर्मी के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने प्रदर्शनकारियों को धमकी दी है. उन्होंने कहा, 'प्रदर्शन करना हक है, लेकिन सरकार अस्थिर करने की कीमत पर नहीं.'

चौधरी ने कहा कि PoK में सियासी सिस्टम काम कर रहा है और अगर रियासत टैक्स नहीं लेगी तो सरकार तनख्वाहें कैसे देगी. उन्होंने कहा, 'अगर आपके मसले हैं तो सिस्टम में आकर बात करें.'

अपनी नाकामी छिपाने के लिए भारत के नाम का सहारा

अपनी नाकामी छिपाने के लिए जिस तरह पाकिस्तान हर बार भारत के नाम का सहारा लेता है, इस बार भी उसने ऐसा ही किया और कश्मीर का राग अलापा. चौधरी ने कहा, 'पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले का ताल्लुक भी कश्मीर से था. फौज में कई अफसर और जवान कश्मीरी हैं. कश्मीर का मुस्तकबिल है पाकिस्तान का हिस्सा बनना.'

चौधरी ने दावा किया कि आटा-बिजली सस्ती करवाई गई और कई फायदे जनता तक पहुंच रहे हैं. लेकिन साथ ही पाक आर्मी आर्मी प्रवक्ता ने सरेआम झूठ बोलते हुए कहा कि PoK की हालत भारत के जम्मू-कश्मीर से बेहतर है.

उन्होंने अपनी जनता को बरगलाने की कोशिश करते हुए कहा, 'PoK भारत के कश्मीर से बेहतर है. PoK की साक्षरता दर भारत के जम्मू-कश्मीर से ज्यादा है. PoK में अस्पताल, सड़कें और कॉलेजों की हालत ज्यादा अच्छी है. यहां बिजली भी सस्ती है और महंगाई कम है.'

इसके साथ ही उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर नाराजगी जताते हुए कहा, 'हर रोज सड़कें बंद करोगे तो कौन आएगा? आप हर रोज सड़कों को बंद कर देंगे तो कौन सा ऑपरेटर और कौन-सा आदमी कहेगा मैं यहां काम करने आऊं.' 

---- समाप्त ----
