scorecardresearch
 

Feedback

'अगर मलेशिया साथ दे तो...', IMF के हंटर से बचने के लिए भीख मांग रहे शहबाज शरीफ

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी सरकार मलेशिया के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) पर निर्भरता खत्म करने की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने कहा कि अगर दोनों देशों के उद्यमी मिलकर संयुक्त निवेश करें, तो पाकिस्तान अगले दो साल में IMF को हमेशा के लिए 'अलविदा' कह सकेगा.

Advertisement
X
शहबाज ने कहा कि मौजूदा IMF कार्यक्रम फिलहाल जरूरी है लेकिन देश का लक्ष्य आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना है. (File Photo: Reuters)
शहबाज ने कहा कि मौजूदा IMF कार्यक्रम फिलहाल जरूरी है लेकिन देश का लक्ष्य आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना है. (File Photo: Reuters)

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनकी सरकार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) पर निर्भरता खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए मलेशिया के साथ आर्थिक सहयोग को और गहरा बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मलेशिया की पार्टनरशिप से आईएमएफ को हमेशा के लिए 'अलविदा' कहने की तैयारी में है.

मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान का मौजूदा IMF कार्यक्रम अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए जरूरी है, लेकिन देश का अंतिम लक्ष्य बाहरी वित्तीय निर्भरता से मुक्त होना है.

'अगर मलेशिया साथ दे तो...'

सम्बंधित ख़बरें

Donald Trump, Asim Munir, Shehbaz Sharif,
ट्रंप से शहबाज-मुनीर की 'सीक्रेट डील', रेयर अर्थ की खेप गुपचुप भेजी अमेरिका, मचा बवाल! 
Protests across pakistan
PoK, बलूचिस्तान, गिलगित, सिंध... PAK सेना के जुल्म से लड़ते इलाकों की कहानी 
India Pakistan Woman Match
ना बैट में दम, ना बैंक बेलेंस में... मैदान में भले ही एटीट्यूड दिखाएं लेकिन बेहाल हैं PAK की महिला क्रिकेटर्स 
Sheikh Mohammed Al Thani, MBS, Shehbaz Sharif, Ayatollah Ali Khamenei,
क्या पाकिस्तान ट्रंप की चाल में फंस गया? गाजा शांति प्रस्ताव पर मुस्लिम दुनिया में दो फाड़ 
harmanpreet kaur Fatima Sana
वुमनियों का भी टशन कम नहीं... इंडिया-PAK वीमेंस मुकाबले में भी वही टेंशन, वही गर्मी! 

शहबाज ने कहा, 'हमारा एक IMF कार्यक्रम चल रहा है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए बेहद अहम है. लेकिन यह कार्यक्रम अगले दो वर्षों में समाप्त हो जाएगा. अगर मलेशिया और पाकिस्तान के उद्यमी ईमानदारी से मिलकर दोनों देशों में संयुक्त निवेश (Joint Ventures) करने का संकल्प लें, तो मुझे पूरा यकीन है कि हम IMF को हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं.'

मई में मिला था 1 अरब डॉलर का नया कर्ज

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के बीच कारोबारी सहयोग को मजबूत करना पाकिस्तान की दीर्घकालिक आर्थिक आत्मनिर्भरता की कुंजी है. बता दें कि मई में आईएमएफ ने पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर का कर्ज देने का ऐलान किया था, जिसका भारत ने विरोध किया था. पाक को यह कर्ज सितंबर 2024 में अप्रूव विस्‍तारित फंड सुविधा (EFF) के तहत मिला जिसकी कुल कीमत 7 अरब डॉलर है. पाकिस्तान को अब तक 2.1 अरब डॉलर मिल चुके हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Date
    Advertisement