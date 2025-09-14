scorecardresearch
 

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हिंसक झड़प... सेना ने 45 आतंकी मार गिराए, 19 सैनिकों की भी मौत

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 10-13 सितंबर के बीच हुए संघर्ष में 19 सैनिक और 45 आतंकवादी मारे गए. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया. उन्होंने अफ़ग़ानिस्तान से आतंकवादियों की गतिविधियों पर चिंता जताई और अवैध अफ़ग़ान नागरिकों की वापसी पर जोर दिया.

खैबर पख्तूनख्वा के तीन अलग-अलग हिस्सों में सेना और आतंकियों के बीच झड़पें हुईं (File Photo: PTI)
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुई झड़पों में 19 सैनिकों की मौत हो गई है. वहीं, पाकिस्तानी आर्मी का दावा है कि 45 आतंकवादी मारे गए हैं. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आतंकवादियों के खिलाफ पूरी ताकत से जवाब देने की बात कही.

पाकिस्तानी सेना के अनुसार 10 से 13 सितंबर तक खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के तीन अलग-अलग हिस्सों में हुई झड़पों में कम से कम 45 आतंकवादी मारे गए हैं.

रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनिर के साथ बनू का दौरा किया और उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान का आतंकवाद के खिलाफ अभियान पूरी ताकत से जारी रहेगा और किसी भी समझौते या अस्पष्टता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक शहबाज़ शरीफ ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में हमलों के लिए ज़िम्मेदार आतंकवादी नेता और सूत्रधार अफ़ग़ानिस्तान की धरती से अपनी गतिविधियां चला रहे हैं. आतंकवादी घटनाओं में घुसपैठिए अफ़ग़ान नागरिकों की संलिप्तता का दावा करते हुए उन्होंने पाकिस्तान में वर्तमान में रह रहे अवैध अफ़ग़ान निवासियों की स्वदेश वापसी की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया. 

शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीतिकरण और भ्रामक बयानों को खारिज करता है. इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल घायल सैनिकों से मिलने के लिए बन्नू के सैन्य अस्पताल भी गए.

वहीं, पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR के अनुसार बजौर जिले में एक खुफिया आधारित ऑपरेशन के दौरान 22 टीटीपी विद्रोही मारे गए. साउथ वजीरिस्तान जिले में 13 टीटीपी आतंकी मारे गए, जबकि 12 सैनिकों की जान गई. लोअर देर जिले के लाल किला मैदान में एक अन्य ऑपरेशन में 10 आतंकवादी और 7 सैनिक मारे गए. इन ऑपरेशनों में आतंकवादियों से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया गया. ISPR ने यह भी दावा किया कि खुफिया रिपोर्ट्स ने स्पष्ट रूप से अफगानी नागरिकों की इन हमलों में शारीरिक भागीदारी की पुष्टि की है.

