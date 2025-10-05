scorecardresearch
 

Feedback

जेल में बंद इमरान खान का 73वां बर्थडे, 'सरप्राइज गिफ्ट' देने की तैयारी में पाकिस्तान सरकार!

इमरान खान मौजूदा समय में रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) उनके समर्थन में सक्रिय है. उनके खिलाफ दर्ज मामलों में से कुछ में वे बरी हो चुके हैं, जबकि कुछ में सजा का सामना कर रहे हैं.

Advertisement
X
इमरान खान का आज 73वां जन्मदिन है (Photo: PTI)
इमरान खान का आज 73वां जन्मदिन है (Photo: PTI)

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आज 73 साल के हो गए हैं. भ्रष्टाचार के दोषी ठहराए गए इमरान लगातार दूसरी बार अपने जन्मदिन पर सलाखों के पीछे हैं. लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इमरान पर नकेल और कसने की तैयारी कर ली है.

एक ओर जहां इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने लाहौर और अन्य जगहों पर इमरान खान के जन्मदिन का जश्न मनाया. वहीं, पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान के सोशल मीडिया X अकाउंट को राष्ट्रविरोधी कंटेंट पोस्ट करने के आरोप में ब्लॉक करने की मांग की है. 

बता दें कि इमरान खान भ्रष्टाचार के कई मामलों में दो से ज्यादा वर्षों से जेल में बंद हैं. वह फिलहाल रावलपिंडी की अदियाला जेल में है. 

सम्बंधित ख़बरें

Protests in Pakistan, Imran Khans prison transfer.
मुनिर ने किस डर से बदली इमरान खान और उनकी पत्नी का जेल? 
imran khan mohsin naqvi asim munir
'नकवी-मुनीर करें ओपन‍िंग तभी जीतेगा पाक‍िस्तान...', जेल में बैठे इमरान खान ने कसा तंज  
Imran Khan
'मुनीर ने अफगानिस्तान से रिश्ते जानबूझकर बिगाड़े...', पूर्व PAK पीएम इमरान खान का बड़ा आरोप  
Imran Khan
'आसिम लॉ से चल रहा मुल्क, मेरे घर की औरतों को भी...', जेल से बोले इमरान 
Imran Khan
'मरियम नवाज जापान और थाईलैंड जा सकती हैं तो...', इमरान खान ने मुनीर पर साधा निशाना 

संघीय मंत्री बैरिस्टर अकील मलिक ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि हमने इमरान खान के एक्स अकाउंट को ब्लॉक कराने के लिए कंपनी से संपर्क किया है. इमरान के हैंडल से लगातार राष्ट्रविरोधी कंटेंट पोस्ट किया जा रहा है. विशेष रूप से सेना के खिलाफ कई पोस्ट किए जा रहे हैं.  हम इसकी भी जांच कर रहे हैं कि इमरान खान का एक्स अकाउंट कौन हैंडल कर रहा है और इस तरह के राष्ट्रविरोधी पोस्ट कर रहा है. सरकार जल्द ही इस नेटवर्क का भी भंडाफोड़ करेगी.

Advertisement

बता दें कि इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं. उनके खिलाफ 150 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से कई में वे दोषी ठहराए गए हैं, जबकि कुछ में वे बरी भी हुए हैं.

इमरान खान के खिलाफ प्रमुख मामले और सजा

तोशखाना केस: इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 2024 में तोशखाना मामले में 14 और 7 साल की सजा सुनाई गई थी. उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए मिले तोहफों को बेचकर पैसा अर्जित किया. 

अल-कदीर ट्रस्ट (Al-Qadir Trust) केस: 2025 में इस मामले में इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई गई. आरोप था कि उन्होंने ब्रिटिश नेशनल क्राइम एजेंसी द्वारा भेजी गई राशि का दुरुपयोग किया.

इद्दत (Iddat) विवाह केस: 2024 में इमरान खान और बुशरा बीबी को इस मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें आरोप था कि उन्होंने बुशरा बीबी के इद्दत अवधि के दौरान विवाह किया. हालांकि, जुलाई 2024 में इस मामले में उन्हें बरी कर दिया गया. 

साइफर (Cipher) केस: इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 2024 में जानकारी लीक करने के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई गई थी. हालांकि, जून 2024 में इस मामले में उन्हें बरी कर दिया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement