'कश्मीर समेत सभी मुद्दों पर भारत के साथ बातचीत को तैयार', बोले PAK के विदेश मंत्री इशाक डार

पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान, कश्मीर समेत सभी लंबित मुद्दों पर भारत से बातचीत के लिए तैयार है. इस्लामाबाद में पाकिस्तानी संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए डार ने कहा कि जब भी बातचीत होगी, वह सिर्फ़ कश्मीर पर ही नहीं, बल्कि सभी मुद्दों पर होगी. हालांकि, भारत की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि पाकिस्तान से वार्ता केवल पीओके की वापसी और आतंकवाद के मुद्दे पर ही होगी.

इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान शुरू से ही इस बात पर अडिग है कि बातचीत किसी एक एजेंडे पर केंद्रित नहीं होगी. उन्होंने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान ने मध्यस्थता की मांग नहीं की थी, बल्कि तटस्थ स्थान पर बैठक का प्रस्ताव उन्हें मिला था. उन्होंने दावा किया कि हमें एक तटस्थ जगह पर बैठने के लिए कहा गया था और मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो हम तैयार हैं.

उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उन्हें अमेरिका से भारत के साथ सीज़फायर के लिए कॉल आया था. डार ने कहा कि मैंने अमेरिका को बताया था कि पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध नहीं चाहता.

बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था. इसमें आतंकियों ने लोगों से धर्म पूछकर उन्हें निशाना बनाया. इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत हुई थी, इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया. इसके जवाब में पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हमले को नाकाम कर दिया.

हालांकि 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ और चार दिन तक चले ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद युद्धविराम लागू किया गया.इशाक डार ने कहा कि भारत के साथ हुआ यह समझौता अब भी बरकरार है. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा का कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है.

