scorecardresearch
 

Feedback

इमरान खान की बहन पर जेल के बाहर फेंके गए अंडे, PTI ने बताया सुनियोजित हमला

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान पर अदियाला जेल के बाहर दो महिलाओं ने अंडा फेंका. महिलाएं इमरान के सियासी दल PTI से जुड़ी थीं. पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया. घटना तोशाखाना 2.0 मामले की सुनवाई के बाद हुई. इस पर राजनीतिक तनाव और सुरक्षा चिंताएं बढ़ गईं.

Advertisement
X
इमरान खान की बहन के साथ अदियाला जेल के बाहर हादसा (Photo- Reuters)
इमरान खान की बहन के साथ अदियाला जेल के बाहर हादसा (Photo- Reuters)

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान की बहन अलीमा खान पर शुक्रवार को अदियाला जेल के बाहर मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान दो महिलाओं ने अंडा फेंका. यह घटना तोशाखाना 2.0 मामले की सुनवाई के बाद हुई, जिसने इलाके में तनाव बढ़ा दिया.

रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक, अंडा फेंकने वाली दोनों महिलाएं इमरान खान की पार्टी PTI से जुड़ी थीं और खैबर पख्तूनख्वा से आई थीं. दोनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया गया और अदियाला पुलिस चौकी ले जाया गया. 

घटना से पहले, मीडियाकर्मियों ने अलीमा खान से पत्रकार तायब बलोच पर कथित धमकियों और ऑनलाइन ट्रोलिंग को लेकर सवाल किए. तायब बलोच ने दावा किया था कि अलीमा से पत्रकार अम्मार सोलांगी के एक सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में सवाल पूछने के बाद, PTI की सोशल मीडिया टीम ने उनके खिलाफ अभियान शुरू किया और उन्हें धमकियां मिलीं. अम्मार सोलांगी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अलीमा पर डोनेशन के पैसे से संपत्ति खरीदने का आरोप लगाया था.

सम्बंधित ख़बरें

woman hiding face
2 साल पहले विदिशा से लापता हुई थी नाबालिग, पाकिस्तान बॉर्डर पर ऐसे हाल में मिली 
SCO समिट से पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का एक और वीडियो वायरल हो रहा है. (Photo: ANI)
पुतिन के सामने फिर हुई पाकिस्तानी पीएम शहबाज की किरकिरी, देखें वायरल वीडियो 
बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की रैली को बनाया गया था निशाना
पाकिस्तान: क्वेटा में BNP की रैली को निशाना बनाकर हुआ धमाका, 14 लोगों की मौत, 35 घायल 
Jammu Kashmir Police busted Pak Drug Syndicate
जम्मू-कश्मीर में ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़, पाकिस्तानी कनेक्शन का खुलासा, चार तस्कर गिरफ्तार 
shehbaz sharif and li qiang
CPEC 2.0 इंडिया के लिए बनेगा नया खतरा? चीन-पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट में जोड़े 5 नए कॉरिडोर 

'क्या सवाल पूछना अपराध है?'

मीडियाकर्मियों ने अलीमा खान से पूछा, 'आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, उल्टा तायब बलोच को धमकाया गया. क्या सवाल पूछना अपराध है? क्या आप केवल अपनी पसंद के सवालों का जवाब देती हैं?' अलीमा ने तायब बलोच को धमकी देने से इनकार किया और घटना के बाद जल्दी ही कार में बैठकर वहां से चली गईं.

Advertisement

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान ने इमरान खान की बहन अलीमा पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा की और इमरान खान के परिवार के लिए पुख्ता सुरक्षा की मांग की. उन्होंने कहा, 'कोई तनाव बढ़ाने के लिए PTI संस्थापक के परिवार को निशाना बना रहा है. यह पहली बार है कि मामला शारीरिक हमले तक पहुंचा.'

पीटीआई ने दावा किया कि पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने के बजाय उनकी मदद की और उन्हें भागने दिया. पार्टी ने हमलावरों की गाड़ी का नंबर नोट किया है और उनके खिलाफ तत्काल मामला दर्ज करने की मांग की है. पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा इकाई ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'आज अलीमा खान में इमरान खान साहब की झलक और बहादुरी दिखी.'

यह भी पढ़ें: CPEC 2.0 इंडिया के लिए बनेगा नया खतरा? चीन-पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट में जोड़े 5 नए कॉरिडोर

तोषाखाना 2.0 मामले में सुनवाई टली

उधर, अदियाला जेल में बंद इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2.0 मामले की सुनवाई 8 सितंबर तक स्थगित कर दी गई. विशेष जज सेंट्रल शहरुख अर्जुमंद की अदालत में कस्टम्स के प्रिंसिपल अप्रेजर सना सईद और ADCG मुख्यालय अब्दुल्ला खान के बयान दर्ज किए गए. अब तक 13 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 11 की क्रॉस-एक्जामिनेशन पूरी हो चुकी है. 

Advertisement

इमरान खान और बुशरा बीबी को अदियाला जेल से कोर्ट में पेश किया गया. उन दोनों की ओर से वकील सलमान सफदर, अरशद तबरेज और कौसैन फैसल मुफ्ती कोर्ट में पेश हुए, जबकि FIA के विशेष अभियोजक जुल्फिकार नकवी और उमैर मजीद मलिक ने एजेंसी का प्रतिनिधित्व किया. सुनवाई के दौरान अलीमा खान और उनकी बहन डॉ. उज्मा भी मौजूद थीं.

इमरान खान को अगस्त 2023 में तोशाखाना मामले में सजा के बाद लाहौर में उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था. वह वर्तमान में करीब 73 अरब पाकिस्तानी रुपये के भ्रष्टाचार मामले में अदियाला जेल में सजा काट रहे हैं और 9 मई के मामलों में आतंकवाद-रोधी कानून के तहत मुकदमों का सामना कर रहे हैं. अलीमा खान अगस्त 2024 से अपने भाई की रिहाई के लिए सक्रिय रूप से अभियान चला रही हैं. इस घटना ने पाकिस्तान में राजनीतिक तनाव और PTI नेतृत्व की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं.

यह भी पढ़ें: ऑपरेशन सिंदूर से हुई ऐसी तबाही, चार महीने बाद भी एयरबेस की मरम्मत नहीं कर पाया पाकिस्तान

पुलिस और PTI कार्यकर्ताओं का हस्तक्षेप

घटना के बाद PTI कार्यकर्ताओं ने हमलावर महिलाओं को घेर लिया और कथित तौर पर उनकी कार के शीशे तोड़ दिए. पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर दोनों महिलाओं को हिरासत में लिया. पुलिस के मुताबिक, ये महिलाएं खैबर पख्तूनख्वा से All Government Employees Grand Alliance और APCA के प्रदर्शन के लिए आई थीं, जो मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर के खिलाफ वेतन देरी और अन्य अनियमितताओं को लेकर था. PTI ने इसे सुनियोजित हमला करार दिया और दावा किया कि यह इमरान खान के परिवार को निशाना बनाने की साजिश का हिस्सा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 शेड्यूल
    Advertisement