इस्लामाबाद में ब्लास्ट के बाद खौफ में श्रीलंकाई क्रिकेटर, मुनीर ने दी सुरक्षा की गारंटी, सेना तैनात

इस्लामाबाद में हुए घातक आत्मघाती हमले के बाद सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं. इसी वजह से पाकिस्तान ने श्रीलंका की क्रिकेट टीम की सुरक्षा के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया है. यह जानकारी गुरुवार को संसद में दिए गए लाइव बयान में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दी.

'सुरक्षा की गारंटी'

पाक गृह मंत्री ने बताया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने श्रीलंका के रक्षा मंत्री प्रमिथा बंदारा तेनाकून को टीम की पूरी सुरक्षा की गारंटी दी है. उन्होंने कहा, 'हमारी सेना और अर्धसैनिक बल श्रीलंकाई टीम की सुरक्षा में लगे हैं.'

नकवी के अनुसार, इस्लामाबाद में धमाके के बाद श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने पाकिस्तान में रुकने को लेकर गंभीर चिंता जताई थी, लेकिन अब उनकी सभी चिंताओं को दूर कर दिया गया है. उन्होंने बताया, 'श्रीलंका के राष्ट्रपति ने खुद टीम से बात की और उन्हें खेल जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया.'

घर लौटना चाहते हैं खिलाड़ी

क्रिकेट स्टेडियम और टीम का होटल- दोनों ही धमाके वाली जगह से 10 किलोमीटर से भी कम दूरी पर हैं. श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार को बताया था कि धमाके के बाद कई खिलाड़ियों ने घर लौटने की इच्छा जताई है. पाकिस्तान की राजधानी में पिछले दस सालों में यह पहला बड़ा हमला था जिसमें आम नागरिक निशाना बने.

क्रिकेट बोर्ड ने टीम को पाकिस्तान में ही रहने का निर्देश दिया है और कहा है कि पाकिस्तान ने उन्हें 'फूलप्रूफ' सुरक्षा का भरोसा दिया है. बोर्ड ने यह भी कहा कि अगर कोई खिलाड़ी पहले लौटता है तो उसके फैसले की औपचारिक समीक्षा की जाएगी.

