scorecardresearch
 

Feedback

'भारत-अफगानिस्तान से जंग को तैयार... अल्लाह हमारा साथ देगा', ख्वाजा आसिफ की एक और गीदड़भभकी

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान, दोनों मोर्चों पर जंग के लिए तैयार है. यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान खुद गंभीर राजनीतिक और आर्थिक संकट में घिरा हुआ है और अफगानिस्तान के साथ शांति वार्ता विफल हो गई है.

Advertisement
X
ख्वाजा आसिफ ने भारत और अफगानिस्तान के साथ दो मोर्चों पर लड़ाई की बात कही है. (File Photo: ITG)
ख्वाजा आसिफ ने भारत और अफगानिस्तान के साथ दो मोर्चों पर लड़ाई की बात कही है. (File Photo: ITG)

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर उकसाने वाला बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान दो मोर्चों पर जंग के लिए तैयार है. आसिफ ने कहा, 'हम पूर्वी (भारत) और पश्चिमी (अफगानिस्तान) दोनों सीमाओं पर मुकाबले के लिए तैयार हैं. अल्लाह ने हमें पहले राउंड में मदद की थी और वह दूसरे राउंड में भी करेगा.'

'अल्लाह ने हमें पहले राउंड में मदद की थी'

ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान पूर्वी यानी भारत और पश्चिमी यानी अफगानिस्तान दोनों सीमाओं पर लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा, 'हम दोनों मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार हैं. अल्लाह ने पहले राउंड में हमारी मदद की थी और वह दूसरे राउंड में भी करेगा.' 

सम्बंधित ख़बरें

फिदायीन हमले के बाद Pakistan बोला– Afghanistan में... 
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने फिर दी गीदड़ भभकी. (Photo: ITG)
जंग की कगार पर PAK और अफगानिस्तान! ख्वाजा आसिफ बोले- आज बात नहीं बनी तो... 
पाकिस्तान ने फिर दी अफगानिस्तान को खुली धमकी (Photo: PTI)
'शांति नहीं आई तो खुला युद्ध होगा...', PAK के रक्षा मंत्री की अफगानिस्तान को धमकी 
asif mujahid
तालिबान ने फिर की पाकिस्तान की बोलती बंद, सीजफायर पर ख्वाजा आसिफ के दावे को बताया गलत 
pakistan defense minister khawaja asif afghans return home
'सभी अफगान अपने देश लौटें, हमारी जमीन 25 करोड़ पाकिस्तानियों की...', बोले PAK के रक्षामंत्री 

ख्वाजा आसिफ का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान खुद राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन उसकी सेना और नेता बार-बार युद्ध की धमकियों से क्षेत्र में तनाव बढ़ा रहे हैं.

दिल्ली ब्लास्ट को लेकर शर्मनाक बयान

इससे पहले ख्वाजा आसिफ ने दिल्ली ब्लास्ट की घटना को लेकर कहा था कि यह तो बस 'गैस सिलेंडर विस्फोट' था. उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि वह इस घटना का 'राजनीतिक फायदा उठाने' की कोशिश कर रहा है.

Advertisement

आसिफ ने कहा, 'कल तक यह गैस सिलेंडर फटने की घटना थी, लेकिन अब वे इसे विदेशी साजिश बताने की कोशिश कर रहे हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'मुझे हैरानी नहीं होगी अगर अगले कुछ घंटों या कल तक भारत इस हमले का आरोप हम पर लगा दे. अगर हम पर कोई आक्रामकता की गई तो हम खामोश नहीं बैठेंगे.'

'ख्वाजा आसिफ का बयान पाकिस्तान की घबराहट'

भारतीय अधिकारियों ने ख्वाजा आसिफ के बयान को 'तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने और जिम्मेदारी से बचने की शर्मनाक कोशिश' बताया. वरिष्ठ भारतीय सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तानी मंत्री का लहजा इस्लामाबाद की घबराहट को दिखाता है, खासकर तब जब दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि धमाके में इस्तेमाल किया गया विस्फोटक सैन्य स्तर का (मिलिट्री-ग्रेड) था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement