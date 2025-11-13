'भारत-अफगानिस्तान से जंग को तैयार... अल्लाह हमारा साथ देगा', ख्वाजा आसिफ की एक और गीदड़भभकी

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर उकसाने वाला बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान दो मोर्चों पर जंग के लिए तैयार है. आसिफ ने कहा, 'हम पूर्वी (भारत) और पश्चिमी (अफगानिस्तान) दोनों सीमाओं पर मुकाबले के लिए तैयार हैं. अल्लाह ने हमें पहले राउंड में मदद की थी और वह दूसरे राउंड में भी करेगा.'

'अल्लाह ने हमें पहले राउंड में मदद की थी'

ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान पूर्वी यानी भारत और पश्चिमी यानी अफगानिस्तान दोनों सीमाओं पर लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा, 'हम दोनों मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार हैं. अल्लाह ने पहले राउंड में हमारी मदद की थी और वह दूसरे राउंड में भी करेगा.'

ख्वाजा आसिफ का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान खुद राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन उसकी सेना और नेता बार-बार युद्ध की धमकियों से क्षेत्र में तनाव बढ़ा रहे हैं.

दिल्ली ब्लास्ट को लेकर शर्मनाक बयान

इससे पहले ख्वाजा आसिफ ने दिल्ली ब्लास्ट की घटना को लेकर कहा था कि यह तो बस 'गैस सिलेंडर विस्फोट' था. उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि वह इस घटना का 'राजनीतिक फायदा उठाने' की कोशिश कर रहा है.

आसिफ ने कहा, 'कल तक यह गैस सिलेंडर फटने की घटना थी, लेकिन अब वे इसे विदेशी साजिश बताने की कोशिश कर रहे हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'मुझे हैरानी नहीं होगी अगर अगले कुछ घंटों या कल तक भारत इस हमले का आरोप हम पर लगा दे. अगर हम पर कोई आक्रामकता की गई तो हम खामोश नहीं बैठेंगे.'

'ख्वाजा आसिफ का बयान पाकिस्तान की घबराहट'

भारतीय अधिकारियों ने ख्वाजा आसिफ के बयान को 'तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने और जिम्मेदारी से बचने की शर्मनाक कोशिश' बताया. वरिष्ठ भारतीय सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तानी मंत्री का लहजा इस्लामाबाद की घबराहट को दिखाता है, खासकर तब जब दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि धमाके में इस्तेमाल किया गया विस्फोटक सैन्य स्तर का (मिलिट्री-ग्रेड) था.

