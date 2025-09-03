पाकिस्तान: क्वेटा में BNP की रैली को निशाना बनाकर हुआ धमाका, 14 लोगों की मौत, 35 घायल

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में मंगलवार को बलूचिस्तान नेशनल पार्टी (बीएनपी) की एक रैली के पास हुए भीषण विस्फोट में करीब 14 लोगों के मारे जाने की खबर है. घटना में 35 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं. एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, यह धमाका शाहवानी स्टेडियम के पास सरदार अताउल्लाह मेंगल की चौथी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम के समापन के तुरंत बाद हुआ.
बलूचिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री बख्त मुहम्मद काकर ने मृतकों और घायलों की तादाद बताई है. पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि हमले का निशाना बीएनपी नेता अख्तर मेंगल और उनका काफिला था.
हालांकि, मेंगल हमले में सुरक्षित रहे. सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके की घेराबंदी कर दी और इमरजेंसी सेवाओं ने घायलों को पास के अस्पतालों में पहुंचाया. कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है.
अख्तर मेंगल का गुजरते ही धमाका
बीएनपी प्रवक्ता साजिद तरीन ने मीडिया को बताया कि अख्तर मेंगल के काफिले के घटनास्थल से गुजरने के कुछ ही देर बाद हुए विस्फोट में पार्टी के 13 सदस्य मारे गए. द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, तरीन ने कहा, "जैसे ही अख्तर मेंगल का वाहन वहां से गुजरा, एक ज़ोरदार विस्फोट हुआ."
अधिकारी अभी भी धमाके की जांच कर रहे हैं. अख्तर मेंगल ने सोशल मीडिया पोस्ट में अपनी सुरक्षा की पुष्टि की और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की मौत पर दुख जताया.
उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "आपकी दुआओं के लिए शुक्रिया. अल्लाहु अकबर, मैं सुरक्षित हूं, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की मौत से बहुत दुखी हू. करीब 15 लोग शहीद हो गए हैं और कई घायल हुए हैं. उन्होंने मेरे साथ खड़े होकर हमारे लिए अपनी जान दे दी. उनका बलिदान कभी नहीं भुलाया जाएगा. अल्लाह उन्हें जन्नत अता करे और उनके परिवारों को सब्र अता करे. यह मुझ पर एक कर्ज़ है, और मैं इसे ज़िम्मेदारी के साथ निभाऊंगा."
बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुगती ने हमले की निंदा करते हुए इसे शांति के दुश्मनों की कायरतापूर्ण हरकत बताया. द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा कि इस तरह की हिंसा का मकसद इलाके का माहौल खराब करना और डर फैलाना है.
बुगती ने घायलों के लिए हाई-क्वालिटी मेडिकल हेल्प और मामले की जांच के भी आदेश दिए. उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से हमले के दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने की भी गुजारिश की. घटना की जांच और रिपोर्ट पेश करने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है. इस बीच, क्वेटा में सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है.