scorecardresearch
 

Feedback

खुद को पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा अवॉर्ड देकर घिर गए आसिम मुनीर!

पाकिस्तान की सियासत और सेना का नया ड्रामा सामने आया है. ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार झेलने के बाद आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने खुद को ही 'हिलाल-ए-जुर्रत' मेडल थमा दिया. हार के बाद सेल्फ-अवॉर्ड वाली इस अजब-गजब घटना ने सोशल मीडिया पर मीम्स और जोक्स की बाढ़ ला दी है.

Advertisement
X
आसिम मुनीर को अब पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान मिला है. (File Photo)
आसिम मुनीर को अब पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान मिला है. (File Photo)

पाकिस्तान की सियासत और सेना की कॉमेडी क्लास जारी है. ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार के बाद पाकिस्तान आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने खुद को ही देश का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान 'हिलाल-ए-जुर्रत' थमा दिया. जी हां, हार के बाद ये सेल्फ-अवॉर्ड वाला कारनामा पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के मौके पर हुआ. मसलन, पाकिस्तान के नैरेटिव वॉर का ये बस एक और उदाहरण है.

दरअसल, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कई नेताओं और अधिकारियों को मेडल दिए. वायु सेना प्रमुख जहीर अहमद बाबर सिद्दू को भी 'हिलाल-ए-जुर्रत' मिल गया. यहां तक कि राष्ट्रपति जरदारी के हाथों पीएम शहबाज शरीफ को भी निशान-ए-इम्तियाज उनके "नेतृत्व" के लिए दिया गया.

यह भी पढ़ें: 'भारत को कोई डरा नहीं सकता...' आसिम मुनीर की परमाणु हमले की धमकी पर बोले RSS नेता राम माधव, ट्रंप पर कही ये बात

सम्बंधित ख़बरें

operation sindoor
आतंकियों के सफाए पर कैसे गिड़गिड़ाया पाकिस्तान? ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन पर देखिए वंदे मातरम् 
operation sindoor poem
बहस बाजीगर: 'भारत न झुका है, न झुकेगा!' कवियों से सुनिए सेना की शौर्या गाथा 
protest against asim munir
PoK में आसिम मुनीर के खिलाफ क्यों हुआ प्रदर्शन? देखें ब्लैक एंड व्हाइट 
Rain and floods in pakistan
Pakistan में बारिश-बाढ़ से भयानक तबाही 
The Election Commission will hold a press conference tomorrow amid allegations of vote theft by Rahul Gandhi and opposition parties.
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 16 अगस्त 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार 

वहीं डेप्युटी PM और विदेश मंत्री इशाक डार को भारत के खिलाफ कूटनीतिक मोर्चे पर "सक्रियता" के लिए सम्मान मिला. ख्वाजा आसिफ भी अवॉर्ड से अछूते नहीं रहे, लेकिन लेकिन शो चुरा ले गए जनरल मुनीर.

आसिम मुनीर को लेकर सोशल मीडिया पर आई मीम-जोक्स की बाढ़

मुनीर के खुद को मेडल देने की खबर आते ही सोशल मीडिया पर मीम्स और जोक्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, "वाह, आसिम मुनीर का सेल्फ-अवार्ड अल्टीमेट Flex है. जब खुद ही वैलिडेशन दे सकते हो तो दूसरों की क्या जरूरत?" एक यूजर ने तो बड़ी ही मजेदार बात कही. यूजर ने कहा, "ये तो वैसा ही है जैसे हार के बाद पार्टिसिपेशन ट्रॉफी मिल जाती है."

Advertisement

भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को दी बड़ी चोट

असल में यह ड्रामा उस मई संघर्ष के बाद हुआ, जो भारत के ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुआ था. पहलगाम हमले में 26 आम नागरिकों की मौत के बाद भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और PoK में आतंक के ठिकाने को निशाना बनाया था. पाकिस्तान ने तीन दिन जवाबी फायर किया लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी. हालांकि, इस दौरान पाकिस्तान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा. भारतीय सेनाओं ने उसके आर्मी बेस तक को निशाना बनाया और सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक अटैक किए गए.

यह भी पढ़ें: ना सिंधु का पानी मिलेगा, ना आसिम मुनीर की धमकी चलेगी... लाल किले से PM मोदी का पाकिस्तान को सख्त संदेश

यानी सीधी बात, भारत से हार के बाद पाकिस्तान ने अपने ही लोगों को मेडल बांटकर जश्न मना लिया, और जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट किए जा चुके हैं. उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि "हारो या जीतो, मेडल तो अपना है." हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने भी उनपर तंज किया था कि अगर किसी पाकिस्तानी से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूछेंगे तो यही जवाब मिलेगा, "हमारे सेना प्रमुख तो फील्ड मार्शल बन गए हैं, हम जरूर जीते होंगे."

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement