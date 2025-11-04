scorecardresearch
 

LIVE: न्यूयॉर्क में मेयर चुनाव के लिए मतदान जारी, त्रिकोणीय मुकाबले में जोहरान ममदानी पर सबकी नजर

न्यूयॉर्क सिटी में मेयर चुनाव हो रहा है. डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी, रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लिवा और निर्दलीय एंड्रयू क्यूमो के बीच प्रमुख मुकाबला है. क्राइम, हाउसिंग क्राइसिस, माइग्रेशन और क्लामेट चेंज न्यूयॉर्क सिटी के मतदाताओं के प्रमुख मुद्दे हैं.

न्यूयॉर्क सिटी के मेयर इलेक्शन में जोहरान ममदानी जीत के प्रमुख दावेदार हैं. (Photo: AP)
न्यूयॉर्क सिटी में मेयर पद के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है. वर्तमान मेयर एरिक एडम्स की जगह लेने के लिए तीन प्रमुख उम्मीदवारों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है. डेमोक्रेटिक पार्टी ने जोहरान ममदानी को अपना प्रत्याशी नामित किया है, कर्टिस स्लिवा रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं, वहीं एंड्रयू क्यूमो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं. जोहरान ममदानी भारतीय प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी के आलोचक रहे हैं.

ताजा जनमत सर्वेक्षणों में ममदानी फिलहाल अपने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों से आगे चल रहे हैं. सर्वे एजेंसी रियलक्लियर पॉलिटिक्स के अनुसार, मामदानी निर्दलीय प्रत्याशी एंड्रयू क्यूमो से 14.3 पॉइंट्स आगे हैं. क्विनिपियाक पोल में जोहरान मामदानी को 45%, एंड्रयू क्यूमो को 23% और कर्टिस स्लिवा को 15% जनसमर्थन मिल रहा है. मामदानी युवा वोटर्स (18-34 आयु वर्ग) के बीच अच्छी लोकप्रियता रखते हैं. यह मतदाता तय करेगा कि अमेरिका के सबसे बड़े शहर का नेतृत्व कौन करेगा.

अगर जोहरान ममदानी (34)  जीतते हैं तो वह न्यूयॉर्क सिटी के इतिहास में पहले मुस्लिम मेयर होंगे. इतना ही नहीं वह अफ्रीका में जन्मे और दक्षिण एशियाई मूल के भी पहले मेयर होंगे. जोहरान ममदानी को उनके मोदी विरोधी रुख के लिए जाना जाता है. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि नरेंद्र मोदी को उसी तरह देखना चाहिए, जैसे हम इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को देखते हैं. ममदानी ने कहा था, 'नेतन्याहू जैसे गाजा के लिए जिम्मेदार हैं, वैसे ही मोदी गुजरात में 2002 के दंगों के लिए जिम्मेदार हैं.'

जोहरान ममदानी मशहूर भारतीय-अमेरिकी फिल्म निर्देशक मीरा नायर के बेटे हैं. उनके पिता महमूद ममदानी गुजराती मूल के हैं और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं. जोहरान का जन्म 1991 में युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था. सात साल की उम्र में वह न्यूयॉर्क आए थे. जोहरान को 7 साल पहले ही अमेरिकी नागरिकता मिली थी. उन्होंने 2014 में बोडन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और 2018 में अमेरिकी नागरिक बने.

अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का कार्यकाल भी 4 साल का होता है और एक व्यक्ति दो बार ही इस पद पर रह सकता है. मेयर चुनाव में वोट डालने वाले मतदाता अपनी पसंद के अनुसार 1 से 5 तक उम्मीदवारों को रैंकिंग देते हैं. जिस कैंडिडेट को 50 फीसदी से अधिक मतदाताओं द्वारा शीर्ष रैंकिंग दी जाती है, उसे विजेता घोषित किया जाता है. अगर किसी भी उम्मीदवार को 50 प्रतिशत मतदाता अपनी फर्स्ट चॉइस नहीं मानते तो फिर राउंड-बाय-राउंड सभी मतदाताओं को मिली रैंकिंग की ​गिनती होती है. जो उम्मीदवार मतदाताओं की रैकिंग में शीर्ष पर रहता है, उसे विजेता घोषित किया जाता है. 

