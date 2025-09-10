scorecardresearch
 

नेपाल में भड़की हिंसा की क्या है वजह? ओली के मंत्री की कार का क्या है कनेक्शन

नेपाल जल रहा है. सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ विद्रोह प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद भी शांत नहीं हो रहा. नेपाल से लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं.

नेपाल में भड़की हिंसा की क्या है वजह (Photo: PTI)
नेपाल में भड़की हिंसा की क्या है वजह (Photo: PTI)

नेपाल बीते तीन दिनों से जल रहा है. हर तरफ हंगामा मचा हुआ है. हर कोई जानना चाहता है कि इस हिंसा की वजह क्या है. इस बीच कहा जा रहा है कि नेपाल के एक मंत्री की गाड़ी ने एक बच्ची को टक्कर मार दी और इसी घटना ने नेपाल में सबकुछ बदल दिया.

ललितपुर में एक प्रांतीय मंत्री की गाड़ी ने 11 साल की एक बच्ची को टक्कर मार दी थी. लेकिन मंत्री के ड्राइवर को 24 घंटे के भीतर ही छोड़ दिया गया. इतना ही नहीं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस हादसे को छोटी बात कहकर टाल दिया था. वीडियो वायरल हुआ और गुस्से में पहले से खौल रही Gen-Z सड़कों पर उतर आई. यही चिंगारी बाद में बड़े आंदोलन में बदल गई.

यह हादसा शनिवार सुबह करीब 7:15 बजे की है. कोशी प्रांत के वित्त मंत्री राम बहादुर मगर की सरकारी गाड़ी ने 11 साल की बच्ची को टक्कर मार दी थी. बच्ची को ललितपुर में सड़क पार करते समय टक्कर मार दी थी. बच्ची को चेहरे पर चोटें आई थीं. उसे ग्वार्को के बी एंड बी अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस का कहना है कि वह होश में थी और बात कर पा रही थी.

इस हादसे के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने गोडावरी रोड जाम कर दिया. उन्होंने सड़क पर गाड़ियां और बेंच लगाकर रास्ता बंद कर दिया. इसी दौरान UML का स्टैच्यू जनरल कन्वेंशन पास में चल रहा था. बाद में मंत्री अस्पताल गए, लेकिन जनता का गुस्सा शांत नहीं हुआ. ड्राइवर की रिहाई और पीएम ओली का इसे मामूली बताना, लोगों को और भड़काने वाला साबित हुआ. युवाओं को लगा कि नेताओं के लिए जनता की जान की कोई कीमत नहीं है. ये गुस्सा आंदोलन की एक मुख्य वजह मानी जा रही है.

