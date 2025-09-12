scorecardresearch
 

Feedback

नेपाल के PM का नया दफ्तर तैयार, Gen-Z ने फूंक दिया था सिंह दरबार, अब पार्टियां संसद भंग न करने पर अड़ीं

सिंह दरबार नेपाल सरकार का मुख्यालय था, जहां प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के कार्यालय स्थित थे. यहीं से सारे प्रशासनिक निर्णय होते थे. Gen-Z ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान नेपाल के इस ऐतिहासिक और राजनैतिक गौरव कहे जाने वाले भवन परिसर को भी आग के हवाले कर दिया था. 

Advertisement
X
नेपाल के नए प्रधानमंत्री के लिए गृह मंत्रालय के नवनिर्मित भवन में अस्थायी दफ्तर तैयार किया गया. (Photo: ITG)
नेपाल के नए प्रधानमंत्री के लिए गृह मंत्रालय के नवनिर्मित भवन में अस्थायी दफ्तर तैयार किया गया. (Photo: ITG)

नेपाल में राष्ट्रव्यापी हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा. अब एक नई अंतरिम सरकार नेपाल की बागडोर संभालने जा रही है. इस बीच नए प्रधानमंत्री के दफ्तर का पता भी बदल जाएगा, क्योंकि Gen-Z ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान नेपाल के ऐतिहासिक और राजनैतिक गौरव कहे जाने वाले सिंह दरबार को भी आग के हवाले कर दिया था. अब नए प्रधानमंत्री के लिए बागीखाना में स्थित गृह मंत्रालय के निर्माणाधीन भवन में अस्थायी दफ्तर तैयार किया गया है. यह भवन महानगरीय ट्रैफिक पुलिस कार्यालय के प्रवेश द्वार के पास है

दफ्तर में आधुनिक फर्नीचर, सिक्योरिटी सिस्टम और आवश्यक सुविधाएं स्थापित कर दी गई हैं. पुराने गृह मंत्रालय को हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान की गई आगजनी में नुकसान पहुंचने के कारण इसे शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में स्थानांतरित करने की योजना है, जबकि शिक्षा मंत्रालय को केशर महल में शिफ्ट किया जाएगा. मुख्य सचिव एकनारायण आर्यल के नेतृत्व में एक टीम ने सिंह दरबार की समीक्षा की, जिसके बाद तय हुआ कि इस भवन में बड़े स्तर पर मरम्मत की जरूरत है. आर्यल ने कहा कि जल्द ही सिंह दरबार में फिर से प्रशासनिक कार्य शुरू हो जाएंगे.

सिंह दरबार नेपाल सरकार का मुख्यालय था, जहां प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के कार्यालय स्थित थे. यहीं से सारे प्रशासनिक निर्णय होते थे. पुराने सिंह दरबार (सरकारी मुख्यालय) को प्रदर्शनकारियों द्वारा आग के हवाले कर दिए जाने के बाद यह नया दफ्तर तत्कालिक व्यवस्था का प्रतीक बनेगा. नेपाल में नई सरकार के गठन को लेकर राष्ट्रपति भवन में बैठकों का दौर जारी है. राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शुक्रवार को सेनाध्यक्ष जनरल अशोक राज सिगडेल छेत्री के साथ बैठक की. वह अलग-अलग समूहों के साथ बैठक कर रहे हैं. GEN-Z प्रतिनिधियों के साथ भी उनकी बैठक हुई.

सम्बंधित ख़बरें

Aajtak Nepal
सुलगते-धधकते नेपाल की हर खबर, आजतक पर ग्राउंड जीरो से LIVE 
किस राह आगे बढ़ेगा नेपाल... भविष्य को लेकर सुलगते सवाल, देखें 'खबरें असरदार' 
Singh_Darbar
खाक हुआ सिंह दरबार, Nepal में कहां बैठेंगे नए प्रधानमंत्री? 
Double blow to the travel business in Nepal, when will the situation improve?
नेपाल में ट्रैवल कारोबार पर चोट, देखें क्या बोले एजेंट्स 
भारत में नेताओं के नेपो किड्स के प्रति गुस्सा थामने के लिए BJP ने कैसे तैयार किया सेफ्टी वॉल्व 
Advertisement

राष्ट्रपति के सलाहकारों की टीम सभी राजनीतिक दलों, संविधान विशेषज्ञों से परामर्श ले रही है. मौजूदा संसद को भंग करने के प्रस्ताव पर अभी तक सहमति नहीं बनी है. राजनीतिक दल संसद भंग नहीं करने पर अड़े हैं. नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की, काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह, नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व सीईओ कुलमन घीसिंग और धरान के मेयर हरका सम्पांग उन नामों में शामिल हैं, जिन्हें देश की कमान सौंपने की चर्चा चल रही है. हालांकि, किसी भी नाम पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है. 


 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement