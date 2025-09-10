scorecardresearch
 

'मैं स्पा में थी, भीड़ ने पूरा होटल जला दिया, मुझे लाठी-डंडे लेकर दौड़ाया...' नेपाल में फंसी भारतीय पर्यटक का वीडियो वायरल

नेपाल में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच एक भारतीय महिला पर्यटक उपास्था गिल ने वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई है. उन्होंने बताया कि पोखरा में उनके होटल को भीड़ ने जला दिया और उन्हें लाठी-डंडों से दौड़ाया. महिला ने भारतीय दूतावास से बचाव की अपील की है. इस बीच भारत सरकार ने नेपाल में अपने नागरिकों को सतर्क रहने और यात्रा टालने की सलाह दी है.

भारतीय टूरिस्ट नेपाल में वॉलीबॉल टूर्नामेंट के लिए गई थी. (Photo: Screengrab)
नेपाल में विरोध प्रदर्शनों के बीच एक भारतीय महिला पर्यटक उपास्था गिल का दर्दनाक वीडियो सामने आया है. पोखरा में उनके होटल को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया. उपास्था गिल ने बताया कि जब वे होटल के स्पा में थीं, तभी भीड़ अंदर घुसी और उन्हें लाठी-डंडों से दौड़ाने लगी. किसी तरह वह जान बचाकर भागीं.

सामान भी जलकर खाक
महिला ने बताया कि उनके कमरे में रखा सारा सामान और लगेज भी आग में जल गया. उन्होंने कहा, "मैं यहां वॉलीबॉल टूर्नामेंट के लिए आई थी. लेकिन होटल पूरी तरह जल गया और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा. मैं मुश्किल से अपनी जान बचा पाई हूं."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Prafful Garg (@praffulgarg)

लगाई मदद की गुहार
उपास्था गिल ने वीडियो में रोते हुए भारतीय दूतावास से मदद की अपील की. उन्होंने कहा, "स्थिति बहुत खराब है. लोग हर जगह आग लगा रहे हैं. यहां पर्यटकों को भी नहीं बख्शा जा रहा. कृपया हमें बचाइए. हमारे साथ और भी भारतीय फंसे हुए हैं."

नेपाल में क्यों भड़के युवा?
नेपाल में केपी शर्मा ओली सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा. तीन दिन से जारी प्रदर्शनों में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. भले ही सरकार ने एक दिन बाद प्रतिबंध हटा दिया, लेकिन आंदोलन अब भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के खिलाफ व्यापक विरोध में बदल गया. इसके दबाव में नेपाल के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा.

भारत ने जारी की एडवाइजरी
नेपाल में हालात बिगड़ने पर भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर यात्रा टालने की सलाह दी है. फिलहाल 400 से ज्यादा भारतीय नेपाल में फंसे हुए हैं. हवाई अड्डे बंद होने और उड़ानें रद्द होने के कारण कई लोगों को जमीनी रास्ते भारत-नेपाल सीमा से लाया गया है. भारत सरकार ने फंसे नागरिकों को निकालने के लिए विशेष विमान भेजने की भी तैयारी की है.

---- समाप्त ----
TOPICS:

