नेपाल में नहीं चलेंगे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप, सरकार ने लगाया बैन

नेपाल सरकार ने उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने का फैसला किया है, जिन्होंने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में खुद को रजिस्टर नहीं कराया है. यह फैसला आज, गुरुवार को संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया. जिन प्लेटफॉर्म्स को रजिस्ट्रेशन के लिए सात दिन की समय सीमा दी गई थी, वह खत्म हो गई है.

सरकार ने नेपाल टेलीकॉम को इन प्लेटफॉर्म्स को डी-एक्टिवेट करने के लिए एक पत्र भेजा है. इस फैसले से नेपाल में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वाट्सएप, यूट्यूब और गूगल सहित अन्य साइट्स पर असर पड़ेगा.

रजिस्ट्रेशन करने वाले प्लेटफॉर्म्स...

सरकार के इस फैसले के बाद, अब तक सिर्फ टिकटॉक, वाइबर, निम्बज, विटक और पोपो लाइव ने ही कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराया है. इस बैन के बाद, केवल यही प्लेटफॉर्म नेपाल में कानूनी रूप से काम कर पाएंगे.

