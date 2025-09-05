scorecardresearch
 

Feedback

नेपाल में नहीं चलेंगे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप, सरकार ने लगाया बैन

नेपाल सरकार ने उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने का फैसला किया है, जिन्होंने मंत्रालय में खुद को रजिस्टर नहीं कराया है. इस फैसले के बाद, नेपाल में फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे कई प्लेटफॉर्म्स को निष्क्रिय करने के लिए नेपाल टेलीकॉम को पत्र भेज दिया गया है.

Advertisement
X
नेपाल में नहीं चलेंगे कई सोशल मीडियो प्लेटफॉर्म्स! (File Photo: ITG)
नेपाल में नहीं चलेंगे कई सोशल मीडियो प्लेटफॉर्म्स! (File Photo: ITG)

नेपाल सरकार ने उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने का फैसला किया है, जिन्होंने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में खुद को रजिस्टर नहीं कराया है. यह फैसला आज, गुरुवार को संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया. जिन प्लेटफॉर्म्स को रजिस्ट्रेशन के लिए सात दिन की समय सीमा दी गई थी, वह खत्म हो गई है.

नेपाल सरकार ने उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई सात दिन की समय सीमा का पालन नहीं किया. 

nepal government

सम्बंधित ख़बरें

korean-jiju-sings-bollywood-zaalima-at-indian-wedding-video-viral
भारतीय शादी में कोरियन जीजा ने गाया ‘जालिमा’, सोशल मीडिया पर मचा धमाल 
Pakistan batter Asif Ali
33 साल के इस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने लिया संन्यास, सोशल मीडिया पर लिखी भावुक पोस्ट 
bigg boss 19 Virat Kohli Avneet kaur
विराट संग कॉन्ट्रोवर्सी पर अवनीत कौर का रिएक्शन, बिग बॉस में फ्लॉप हुई ये जोड़ी  
मालवीय नगर में हत्या. (Photo: Representational)
नाबालिग गैंग ने 19 वर्षीय युवक की चाकुओं से की हत्या, भाई गंभीर घायल 
Mobile Theft Gang Busted in Delhi
पड़ोसी देशों में धड़ल्ले से बिक रहे दिल्ली से चोरी स्मार्टफोन... मोबाइल चोरों के इंटरनेशनल गैंग का भंडाफोड़ 

सरकार ने नेपाल टेलीकॉम को इन प्लेटफॉर्म्स को डी-एक्टिवेट करने के लिए एक पत्र भेजा है. इस फैसले से नेपाल में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वाट्सएप, यूट्यूब और गूगल सहित अन्य साइट्स पर असर पड़ेगा.

रजिस्ट्रेशन करने वाले प्लेटफॉर्म्स...

सरकार के इस फैसले के बाद, अब तक सिर्फ टिकटॉक, वाइबर, निम्बज, विटक और पोपो लाइव ने ही कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराया है. इस बैन के बाद, केवल यही प्लेटफॉर्म नेपाल में कानूनी रूप से काम कर पाएंगे.

 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement