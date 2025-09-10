scorecardresearch
 

नेपाल में अब नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के सांसदों का सामूहिक इस्तीफा, की संसद भंग करने की मांग

नेपाल में Gen Z आंदोलन के बाद अब राजनीतिक दलों के सांसदों में सामूहिक इस्तीफे की होड़ मच गई है. देश की तीन पार्टियों के सांसदों ने सामूहिक इस्तीफा देते हुए संसद भंग करने की मांग की है.

नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने फूंक दी थी संसद (Photo: PTI)
नेपाल में Gen Z आंदोलन के बाद से ही हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. आंदोलनकारियों ने संसद भवन और राष्ट्रपति के आवास के साथ ही न्यायालयों को भी आग के हवाले कर दिया. आंदोलन इतना उग्र हुआ कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को कुर्सी छोड़नी पड़ी. प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद भी आंदोलन थमता नहीं नजर आ रहा.

आंदोलनकारियों के निशाने पर नेता हैं और अब राजनीतिक दलों से सांसदों के सामूहिक इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है. नेपाल की तीन पार्टियों के सांसद सामूहिक इस्तीफा दे चुके हैं. बुधवार को नेपाल की नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के सांसदों ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया.

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के सांसदों ने अपने इस्तीफे में संसद भंग करने की मांग की है. नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल की ऐसी तीसरी पार्टी है, जिसके सांसदों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है. इससे पहले राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के सांसदों ने भी सामूहिक रूप से संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 21 और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के 14 सांसद थे.

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के नेपाल की संसद में चार सांसद थे. ओली सरकार में शामिल रही जनता समाजवादी पार्टी और जनमत पार्टी के सांसदों के सामूहिक इस्तीफे की भी चर्चा है. हालांकि, इन दोनों ही पार्टियों की ओर से इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

यह भी पढ़ें: नेपाल में सोशल मीडिया से बैन हटा, पीएम ओली का इस्तीफा... फिर भी क्यों डटे हैं Gen-Z प्रोटेस्टर्स

जनता समाजवादी पार्टी के सात और जनमत पार्टी के छह सदस्य नेपाल की संसद में हैं. कहा जा रहा है कि यह दोनों दल भी सामूहिक इस्तीफे पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं. दोनों दलों के सांसदों की बैठक होनी है. इस बैठक में Gen Z प्रोटेस्ट और उसके बाद बने हालात पर चर्चा होनी है.

यह भी पढ़ें: नेपाल: डिप्टी पीएम बिष्णु प्रसाद को प्रदर्शनकारियों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, काठमांडू से आया मंत्री की पिटाई का Video

इस बैठक में सामूहिक इस्तीफे पर चर्चा के बाद फैसला लिए जाने की बात कही जा रही है. दोनों दलों की ओर से जल्द ही इस संबंध में ऐलान किए जाने की संभावना है. दरअसल, आंदोलनकारियों के निशाने पर ओली सरकार के मंत्रियों के साथ ही उन दलों के सांसद और नेता भी हैं, जो सरकार में शामिल रहे.

काठमांडू की जेल में कैदियों ने किया पथराव

नेपाल में आंदोलन के कारण बने हालात के बीच बुधवार को काठमांडू की दिल्लीबाजार जेल में कैदियों ने पथराव किया. कैदियों के पथराव और जेल तोड़कर भागने की कोशिश पर जेल प्रशासन ने तुरंत ही सेना को अलर्ट भेजा. सेना ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जेल ब्रेक की कोशिश नाकाम कर दी. पथराव की यह घटना सुबह-सुबह की बताई जा रही है. सेना ने आंसू गैस के गोले दागे और स्थिति काबू किया. इस घटना के बाद दिल्लीबाजार जेल की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर बख्तरबंद गाड़ियां तैनात कर दी गई हैं.

---- समाप्त ----
