नेपाल का Gen-Z फिर 70 दिन बाद क्यों गरम हो गया? सड़कों पर बवाल, कर्फ्यू लागू, उड़ानें बंद

नेपाल का जेन-जी एक बार फिर से सड़कों पर है. स्थिति इतनी बिगड़ी है कि कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा है. फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है. ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब नेपाल में पुलिस की फायरिंग में 21 युवाओं की मौत हो गई थी. ये घटना 8-9 सितंबर की थी. लगभग 70 दिन बाद नेपाल में स्थिति फिर से खराब हो गई है.

भारत की सीमा से सटे नेपाल के बारा जिले के सेमरा क्षेत्र में 19-20 नवंबर 2025 को कर्फ्यू लगाने की नौबत आ पड़ी है. ताकि स्थिति बिगड़ने से रोका जा सके. यहां कर्फ्यू लगाने का मुख्य कारण मुख्य कारण जेन-जी (Gen Z) युवाओं और सीपीएन-यूएमएल (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) के कैडरों के बीच हिंसक झड़प है.

यूएमएल के महासचिव शंकर पोखरेल और युवा नेता महेश बस्नेत सेमरा में एक एंटी-गवर्नमेंट रैली को संबोधित करने के लिए बुद्ध एयर फ्लाइट से पहुंचे थे. जैसे ही उनकी आने की खबर फैली सैकड़ों जेन-जी युवा एयरपोर्ट पर इकट्ठा हो गए और यूएमएल के खिलाफ नारे लगाने लगे.

देखते ही देखते यूएमएल और जेन जी नेताओं के बीच भिडंत हो गई. इसके बाद पथराव मारपीट से माहौल खराब हो गया. प्रशासन ने स्थिति बिगड़ते ही कर्फ्यू लगा दिया है. बारा जिला के जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार मिश्र ने कहा कि दिन के एक बजे से 8 बजे रात तक शांति सुरक्षा को लेकर कर्फ्यू लगा दिया गया है.

नेपाल में आज भी हिंसा की खबरें हैं. कई जगह आगजनी और हिंसा के समाचार आ रहे हैं. पुलिस का सड़क पर पहरा है.

इस टकराव से बुद्ध एयरलाइंस की सभी घरेलू उड़ानें रद्द हो गईं और यूएमएल के नेता सेमरा लौटने के बजाय काठमांडू वापस चले गए.

Gen Z लीडर पुरुषोत्तम यादव ने द हिमालयन टाइम्स से बात करते हुए कहा, "मैं CPN-UML नेताओं और कैडर द्वारा सेमरा में जेन पर किए गए अमानवीय हमले पर गहरा गुस्सा जताता हूं और कड़ी निंदा करता हूं. Gen Z आंदोलन के बारे में CPN-UML चेयरमैन केपी शर्मा ओली की अपमानजनक टिप्पणियों और आज की हिंसक घटनाओं के बीच संबंध को सिर्फ एक इत्तेफाक कहकर खारिज नहीं किया जा सकता."

पुरुषोत्तम यादव ने कहा कि शांति और सकारात्मक तरीके से बदलाव का सपना लेकर आगे बढ़ रहे युवाओं पर की गई हिंसा सिर्फ लोगों पर हमला नहीं है, यह डेमोक्रेटिक मूल्यों और नागरिकों के अधिकारों पर एक गंभीर हमला है. उन्होंने कहा कि युवाओं की आवाज को चुप कराने, धमकाने या हिंसक तरीके से दबाने की कोई भी कोशिश डेमोक्रेसी का खुला अपमान है.

गृह मंत्रालय ने कहा है कि सेमरा में हालात धीरे-धीरे नॉर्मल हो रहे हैं. गृह मंत्रालय ने बताया कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हालात को कंट्रोल में लाने और नॉर्मल हालात बहाल करने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठा रहा है, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर भी बनाए रख रहा है.

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता रवींद्र आचार्य ने कहा है कि मौजूदा सरकार पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने और यह पक्का करने के लिए कमिटेड है कि चुनाव तय समय पर हों.

गृह मंत्रालय के अनुसरा, "सिक्योरिटी बनाए रखने और तय तारीख पर चुनाव कराने के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स के बीच आपसी बातचीत, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बहुत जरूरी है. इसलिए सभी पार्टियों से उम्मीद की जाती है कि वे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, शांति से सही तरीके से और इज्जतदार तरीके से अपने-अपने प्रोग्राम करें."

