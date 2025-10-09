scorecardresearch
 

अरबों डॉलर का निवेश, दोस्ती का नया दौर... पीएम मोदी की स्टार्मर से मुलाकात में क्या-क्या हुई बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में ब्रिटिश प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर से मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने भारत-ब्रिटेन के बीच हाल ही में हुए मुक्त व्यापार समझौते के महत्व पर चर्चा की. यह समझौता दोनों देशों के लिए अभूतपूर्व अवसर प्रदान करता है. मुलाकात में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, क्लाइमेट एक्शन और शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत हुई.

मुंबई के राजभवन में पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम स्टार्मर ने मुलाकात की है
मुंबई के राजभवन में पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम स्टार्मर ने मुलाकात की है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुबंई पहुंचे ब्रिटिश पीएम किएर स्टार्मर से मुलाकात की है. गुरुवार को महाराष्ट्र के राजभवन में हुई इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें दोनों नेता गर्मजोशी से हाथ मिलाते और हंसते दिख रहे हैं. ब्रिटिश प्रधानमंत्री बुधवार को दो दिवसीय भारत दौर पर पहुंचे हैं और उनका कहना है कि भारत-ब्रिटेन के बीच हाल ही में हुआ मुक्त व्यापार समझौता बेहद अहम है. 

बुधवार को उन्होंने कहा कि भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के तहत दोनों देशों के लिए अभूतपूर्व अवसर बने हैं. स्टार्मर ने कहा, 'यह यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद ब्रिटेन का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है. मेरा मानना है कि यह भारत का भी सबसे बड़ा समझौता है इसलिए यह बेहद अहम है.'

इन मुद्दों पर पीएम मोदी-स्टार्मर ने की बातचीत

प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश पीएम के बीच व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, क्लाइमेट एक्शन और शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर बातचीत होने की उम्मीद है. इसके अलावा पीएम मोदी और स्टार्मर इंडिया-यूके सीईओ फोरम और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में भी भाग लेंगे.

मुलाकात के दौरान दोनों नेता 'विजन 2035' रोडमैप के तहत भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए बातचीत करेंगे. स्टार्मर जुलाई 2024 में ब्रिटेन के पीएम बने थे और उसके बाद से पीएम मोदी से यह उनकी तीसरी मुलाकात है. इससे पहले दोनों इसी साल जुलाई में बकिंघमशायर के चेकर्स में मिले थे और पहली मुलाकात पिछले साल नवंबर में रियो डी जेनेरियो में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी.

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक, 'इस यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्री विजन 2035 के तहत भारत–ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न आयामों की प्रगति की समीक्षा करेंगे. यह 10 साल का रोडमैप व्यापार और निवेश, टेक्नोलॉजी और नई खोज, डिफेंस और सिक्योरिटी, जलवायु और ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों से लोगों के संबंध जैसे अहम क्षेत्रों पर फोकस्ड है.'

अब तक की सबसे बड़ी बिजनेस टीम के साथ भारत पहुंचे स्टार्मर

स्टार्मर भारत के साथ इसी साल हुए व्यापार समझौते पर विस्तृत बातचीत करने के लिए बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत पहुंचे हैं. बताया जा रहा है कि यह भारत पहुंचा ब्रिटेन का अब तक का सबसे बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल है जिसमें 100 से अधिक कंपनियां और संगठन प्रधानमंत्री स्टार्मर के साथ आए हैं.

दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान ब्रिटेन में भारत के और निवेश की घोषणा की जाएगी. स्टार्मर के ऑफिस की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, भारत यात्रा के दूसरे और अंतिम दिन स्टार्मर हाल ही में हुए व्यापार समझौते और पिछले साल जुलाई में शुरू की गई तकनीकी सुरक्षा पहल पर चर्चा करेंगे.

यात्रा के दौरान यह भी घोषणा की जाएगी कि 64 भारतीय कंपनियां ब्रिटेन में सामूहिक रूप से 1.3 अरब पाउंड (लगभग 1.75 अरब डॉलर) का निवेश करेंगी. 

