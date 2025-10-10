फिलीपींस में 7.6 तीव्रता का जोरदार भूकंप, सुनामी की भी चेतावनी जारी

फिलीपींस के मिंडानाओ इलाके में ज़ोरदार भूकंप आया है. इसकी तीव्रता 7.6 मापी गई, जो कि बहुत शक्तिशाली है. भूकंप का केंद्र करीब 10 किलोमीटर गहराई में था. इस भूकंप के बाद स्थानीय भूकंप विज्ञान एजेंसी फिवोल्क्स ने सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है. समुद्र किनार रहने वाले लोगों को तुरंत ऊंची जगहों पर जाने को कहा गया है.

शुरुआती रिपोर्ट्स में किसी बड़े नुक़सान या तबाही की ख़बर नहीं आई है, लेकिन इतने शक्तिशाली भूकंप की वजह से लोग घबरा कर अपने घरों से बाहर निकल आए. मृतकों या घायलों की संख्या की पुष्टि नहीं हुई है. यह भूकंप मिंडानाओ और आस-पास के क्षेत्रों के लिए गंभीर चेतावनी है, क्योंकि यह इलाके भूकंप आने वाले सक्रिय क्षेत्रों में आते हैं.

स्थानीय प्रशासन ने क्षतिग्रस्त इलाकों में राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया है. पहले अस्पताल, सड़कों और गंभीर रूप से प्रभावित इमारतों को प्राथमिकता दी जा रही है.

शक्तिशाली भूकंप फिलीपींस के लिए ख़तरनाक

फिलीपींस भूकंपीय रूप से एक अत्यंत सक्रिय क्षेत्र है, जहां कई टेक्टोनिक प्लेटें, जैसे फिलीपींस सी प्लेट और यूरेशियन प्लेट, एक-दूसरे के संपर्क में आती हैं और आपस में टकराती हैं. इन टकरावों की वजह से जमीन के अंदर अत्यधिक तनाव उत्पन्न होता है, जो अचानक मुक्त होने पर भूकंप का रूप ले लेता है. 7.6 तीव्रता का भूकंप अत्यंत शक्तिशाली होता है, जिससे न केवल इमारतें ढह सकती हैं, बल्कि सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और लोगों को गंभीर चोटें या जान का नुकसान हो सकता है.

चूंकि इस क्षेत्र का भूकंप केंद्र अक्सर समुद्र के नीचे होता है, इसलिए इसका एक बड़ा खतरा सुनामी का भी होता है. भूकंप के कारण समुद्र तल में हलचल से विशाल लहरें उत्पन्न हो सकती हैं, जो तटीय इलाकों पर भारी तबाही मचा सकती हैं. तटीय क्षेत्रों में बसे कई बड़े शहर और गांव इन लहरों की चपेट में आ सकते हैं, जिससे मानवीय और आर्थिक नुकसान और भी बढ़ जाता है.

फिलीपींस की घनी आबादी, कमजोर निर्माण सामग्री से बनी इमारतें, और प्रमुख शहरों का तटीय इलाकों में स्थित होना इस भूकंपीय खतरे को और भी गंभीर बना देता हैय ऐसे भूकंप में न सिर्फ जनहानि होती है, बल्कि भारी आर्थिक नुकसान और पुनर्निर्माण की लंबी प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है. इसलिए फ़िलीपींस में भूकंप रोकथाम और आपदा प्रबंधन को प्राथमिकता देना बेहद आवश्यक है, ताकि इस प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को कम किया जा सके और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

इनपुट: रॉयटर्स

यह खबर अपडेट की जा रही है.

