एक और देश, एक और आंदोलन... नेपाल के बाद अब अमेरिका के पड़ोस में 'Gen-Z' ने फूंका बगावत का बिगुल

शनिवार को हजारों 'Gen-Z' प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे. वह देश में बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे विपक्षी नेताओं का भी समर्थन प्राप्त है. वहीं, राष्ट्रपति शीनबॉम ने दक्षिणपंथी पार्टियों पर Gen Z आंदोलन में घुसपैठ का आरोप लगाया, जबकि पूर्व राष्ट्रपति और अरबपति ने प्रदर्शन का समर्थन किया.

मेक्सिको की सड़कों पर Gen-Z का बड़ा प्रदर्शन. (photo: AP)
मेक्सिको में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार और सरकारी कानून की बेपरवाही के खिलाफ प्रदर्शन में शनिवार को हजारों लोग सड़कों पर उतरे. इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व 'Gen-Z' कर रहे हैं, जिसे विपक्षी नेताओं का समर्थन प्राप्त है.

शनिवार के मार्च में कई आयु समूहों के लोग शामिल हुए. एक 29 वर्षीय बिजनेस कंसल्टेंट आंद्रेस मासा ने कहा, 'हमें और सुरक्षा चाहिए.' उन्होंने जेन जेड आंदोलनों का वैश्विक प्रतीक बन चुके पाइरेट स्कल झंडे को थाम रखा था.

स्वास्थ्य व्यवस्था में फंडिंग की मांग

43 वर्षीय चिकित्सक एरिजबेथ गार्सिया भी विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुईं. उन्होंने कहा कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए अधिक फंडिंग और बेहतर सुरक्षा की मांग कर रही हैं. उन्होंने जोड़ा कि डॉक्टर भी देश में फैल रही असुरक्षा का शिकार हो रहे हैं, जहां आपकी हत्या की जा सकती है और कुछ नहीं होता.

कई हाई प्रोफाइल हत्याएं

मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबॉम की अनुमोदन रेटिंग अभी भी उच्च है, बावजूद इसके कि हाल ही में पश्चिमी राज्य मिचोआकन में एक लोकप्रिय मेयर की हत्या सहित कई हाई प्रोफाइल हत्याएं हुईं.

विपक्षी दलों पर घुसपैठ का आरोप

शनिवार के विरोध प्रदर्शन से कुछ दिन पहले, राष्ट्रपति शीनबॉम ने दक्षिणपंथी पार्टियों पर जनरेशन Z आंदोलन में घुसपैठ करने और उपस्थिति बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर बॉट्स का उपयोग करने का आरोप लगाया, जिससे कुछ 'Gen Z' सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने प्रदर्शन से समर्थन वापस ले लिया और कहा कि वे अब शनिवार के विरोध प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करते. हालांकि, पूर्व राष्ट्रपति विसेंट फॉक्स और मेक्सिको के अरबपति रिकार्डो सलिनास प्लीगो ने प्रदर्शन का खुला समर्थन किया.

मेयर कार्लोस के समर्थक भी हुए शामिल

हाल ही में मारे गए मिचोआकन के मेयर कार्लोस मांज़ो के समर्थक उनके राजनीतिक आंदोलन का प्रतीक भूसे की टोपियां पहनकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. मिचोआकन राज्य के पात्जकुआरो शहर से यात्रा करके आई 65 वर्षीय रियल एस्टेट एजेंट रोजा मारिया अविला ने कहा, 'राज्य मर रहा है.' उन्होंने मांज़ो के बारे में कहा, 'उन्हें इसलिए मारा गया, क्योंकि वह एक ऐसे आदमी थे जो अपराधियों से लड़ने के लिए अधिकारियों को पहाड़ों में भेज रहे थे. उनमें उनका सामना करने की हिम्मत थी.'

मैक्सिको में ये प्रदर्शन जेन जेड के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव का प्रमाण है. युवा अब केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं हैं- वे सड़कों पर हैं, व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं. लेकिन जैसे-जैसे आंदोलन बड़ा होता जा रहा है, वैसे-वैसे इसमें पुरानी पीढ़ी और राजनीतिक दलों की भागीदारी भी बढ़ रही है.

Gen Z का कई देशों में प्रदर्शन

आपको बता दें कि इस साल कई देशों में जेन जेड ने असमानता, लोकतंत्र की गिरावट और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं. सबसे बड़ा आंदोलन नेपाल में सितंबर में हुआ, जहां सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के बाद प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा. मैक्सिको में भी युवा लंबे वक्त से चली आ रही व्यवस्था की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
