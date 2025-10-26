scorecardresearch
 

Feedback

'भारत से दोस्ती की कीमत पर PAK से रिश्ते नहीं...', अमेरिका की पाकिस्तान को दो टूक

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत-अमेरिका संबंधों को गहरा, ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि भारत भी अमेरिका के बिना संबंध रखने वाले देशों से जुड़ा रहता है, इसलिए अमेरिका का पाकिस्तान से जुड़ना सामान्य है.

Advertisement
X
अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर दिया बड़ा बयान (Photo: Reuters)
अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर दिया बड़ा बयान (Photo: Reuters)

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को लेकर बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि हम पाकिस्तान के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना चाहते हैं. लेकिन इस साझेदारी से भारत के साथ अमेरिका के ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दोस्ती को नुकसान नहीं होगा.

विदेश मंत्री रूबियो ने कहा कि हम भारत से हमारी दोस्ती की कीमत पर पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत नहीं करना चाहते. उन्होंने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान पहले से ही आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करते रहे हैं, लेकिन इससे भारत के साथ उसकी दोस्ती को कोई नुकसान नहीं होगा.

ट्रंप के सिपहसालार रूबियो ने कहा कि भारतीय डिप्लोमेसी में समझदारी है. वे जानते हैं कि हमें कई देशों से रिश्ते रखने पड़ते हैं. उनके भी कुछ देशों से रिश्ते हैं. यह समझदारी भरी विदेश नीति का हिस्सा है.

सम्बंधित ख़बरें

Marco Rubio
'भारत काफी मैच्योर और समझदार, PAK के साथ हमारे रिश्ते...', बोले अमेरिकी विदेश सचिव 
Rubio also confirmed that President Donald Trump is closely involved in monitoring the situation.
गाजा में न हमास का कोई रोल होगा न कोई व‍िलय...मार्को रूबियो ने साफ क‍िया अमेर‍िका का रुख  
ट्रंप पीस प्लान पर क्या बोले मार्को रुबियो (Photo: PTI)
'अभी बहुत काम करना बाकी है...', इजरायल-हमास सीजफायर पर बोले मार्को रुबियो 
India's External Affairs Minister S Jaishankar and and US Secretary of State Marco Rubio
भारत को 'ट्रंप टैरिफ' से राहत की उम्मीद? अमेरिकी विदेश मंत्री ने दिए संकेत 
jaishnkar with rubio at new york
H-1B Visa विवाद के बीच जयशंकर-रुबियो की हुई मुलाकात 

उन्होंने कहा कि भारत के कुछ ऐसे देशों से संबंध हैं, जिनसे अमेरिका के संबंध सही नहीं है. ये एक परिपक्व, व्यावहारिक विदेश नीति का हिस्सा है. मुझे नहीं लगता कि हम पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी कर रहे हैं, वह भारत के साथ हमारे संबंध या दोस्ती को नुकसान पहुंचाता है, जो गहरी, ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है. 

Advertisement

भारत और पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्तों से वाकिफ

रूबियो ने कहा कि अमेरिका इससे वाकिफ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पुराने तनाव हैं लेकिन हमारा जितने हो सके, उतने देशों के साथ दोस्ती के रास्ते ढूंढना है. हम पाकिस्तान के साथ आतंकवाद के खिलाफ काम करते आए हैं और अब इसे और बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यह भारत या किसी और के साथ हमारे रिश्तों की कीमत पर नहीं होगा.

बता दें कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कई मौकों पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चापलूसी करते रहे हैं. इसी साल जून में पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने ट्रंप के साथ सीक्रेट मुलाकात की थी. इसके बाद सितंबर में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउआस में ट्रंप के साथ बैठक भी की थी. डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने दूसरे कार्यकाल में पाकिस्तान से लगातार संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    Raghopur Election
    Bihar Election Result 2025
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Mokama Election
    करियर राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement