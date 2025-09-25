'हम अमेरिका के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं...' UNGA में ट्रंप से मिलने के बाद बोले ब्राजील के राष्ट्रपति लूला

ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने उम्मीद जताई है कि वे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ संबंधों को सुधार पाएंगे. न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के दौरान हुई अपनी मुलाकात के बाद, लूला ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव और कूटनीतिक दबाव को कम करने पर बातचीत हुई.

लूला ने पत्रकारों से कहा, "मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को यह बताना जरूरी समझा कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है." उन्होंने हालांकि बातचीत में क्या पेशकश की जाएगी, इसका विवरण देने से इनकार कर दिया.

आपको बता दें कि ट्रंप ने जुलाई में ब्राजील के अधिकांश सामानों पर 50% का टैरिफ लगाया था. यह कदम उन्होंने ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थन में उठाया था, जिन्हें 2022 के चुनाव हारने के बाद सत्ता में बने रहने के लिए तख्तापलट की साजिश रचने के आरोप में 27 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी.

अगले हफ्ते मुलाकात तय

ट्रंप ने इस कार्रवाई को अपने खिलाफ "विच हंट" का बदला बताया था. इसके बाद ब्राजील के कई सरकारी अधिकारियों के वीज़ा रद्द कर दिए गए.

लूला ने कहा कि उन्हें लगता है कि ट्रंप ने ब्राजील के बारे में गलत जानकारी के आधार पर ऐसे 'अस्वीकार्य' निर्णय लिए. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि उन्हें ब्राजील के बारे में गलत जानकारी दी गई है."

हालांकि, दोनों नेताओं की कुछ सेकेंड की मुलाकात के बाद, ट्रंप ने लूला को अगले हफ्ते बातचीत के लिए आमंत्रित किया और कहा कि उन दोनों के बीच "शानदार केमिस्ट्री" है, जो एक अच्छा संकेत है.

