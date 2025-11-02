ट्रेन में हुए खूनखराबे से दहला ब्रिटेन, दो गुटों के बीच चाकूबाजी में 10 लोग हुए घायल

रिटेन में शनिवार की रात एक बड़ा हादसा हुआ जब लंदन जा रही हाईस्पीड ट्रेन पर सवार यात्रियों पर चाकू से हमला कर दिया गया. इस हमले में 10 लोग घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है.



यह हमला कैम्ब्रिजशायर के हंटिंगडन स्टेशन के पास हुआ. जानकारी मिलते ही ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस और सशस्त्र बलों ने ट्रेन को रोककर पूरे इलाके को घेर लिया. पुलिस ने दो लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है और दोनों ब्रिटेन के नागरिक हैं और उनकी उम्र करीब 30 साल है.

ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस ने बताया कि यह कोई आतंकी हमला नहीं है. शुरुआती जांच में पता चला है कि यह एक आपसी झगड़े से जुड़ा मामला है. पुलिस ने कहा कि जांच जारी है और घटना की वजह पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी.

यात्रियों ने बताया, ट्रेन में मचा अफरातफरी का माहौल

ट्रेन के यात्रियों ने बताया कि कुछ ही मिनटों में पूरा कोच खून से भर गया था. कई लोग डर के मारे शौचालयों में छिप गए. घटना इतनी तेज़ थी कि किसी को कुछ समझ नहीं आया और फिर अचानक ट्रेन को रोकना पड़ा.

पीएम और किंग चार्ल्स ने जताया दुख

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और किंग चार्ल्स ने इस घटना पर गहरा दुख जताया. किंग चार्ल्स ने बयान जारी कर कहा कि वह और क्वीन कैमिला इस हादसे से 'बहुत दुखी' हैं. वहीं गृह सचिव शबाना महमूद ने कहा कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर कई जानें बचाईं.

ट्रेन कंपनी एलएनईआर ने कहा है कि इस हमले के चलते उनकी कई सेवाएं रविवार तक बाधित रहेंगी. कुछ लोगों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पहले लगा कि यह हैलोवीन पर किया गया कोई मजाक है, लेकिन जल्द ही उन्हें असली भयावह स्थिति का एहसास हो गया.

