कोल्डप्ले सिंगर क्रिस मार्टिन हॉलीवुड की इस एक्ट्रेस को कर रहे डेट! लंदन में देखे गए साथ

कोल्डप्ले के लीड सिंगर क्रिस मार्टिन की हॉलीवुड एक्ट्रेस सोफी टर्नर के साथ डेटिंग की अफवाहें इन दिनों काफी सुर्खियों में है. दोनों को लंदन में एक साथ देखा गया हैं.

कोल्डप्ले बैंड के लीड सिंगर क्रिस मार्टिन (Photo: Reuters)
कोल्डप्ले के लीड सिंगर क्रिस मार्टिन और फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस सोफी टर्नर के डेटिंग की खबरें इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई हैं. दोनों को लंदन में एक 'सीक्रेट डेट' पर देखा गया है. ये डेटिंग की खबरें ऐसे वक्त आई है, जब सोफी का अपने बॉयफ्रेंड पेरेग्रीन पियर्सन के साथ और मॉर्टिन का ब्रेकअप अपनी लॉन्ग-टर्म गर्लफ्रेंड डकोटा के साथ हुआ हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोफी और क्रिस मॉर्टिन अपने-अपने ब्रेकअप के बाद एक दूसरे के करीब आए हैं. सोफी पहले से ही कोल्डप्ले की फैन हैं. अब क्रिस मार्टिन इन दिनों लंदन में हैं, उनकी बैंड की परफॉर्मेंस वेम्बली स्टेडियम में हो रही है.

सोफी और क्रिस की हो चुकी शादी
बता दें कि सोफी टर्नर का रिलेशन पेरी पियर्सन के साथ करीब दो साल तक चला. वहीं क्रिस मार्टिन ने जून में एक्ट्रेस डकोटा जॉनसन के साथ 8 साल लंबा रिलेशन खत्म किया है. रिपोर्ट की माने तो पेरी पियर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें हाल ही में एक महिला के साथ देखा गया था.

वहीं सोफी टर्नर की 2019 में जोनास से शादी हुई, जिससे उन्हें दो बच्चे हैं. दोनों का तलाक 2024 में हुआ था. वहीं क्रिस मार्टिन की शादी एक्ट्रेस ग्विनिथ पाल्ट्रो से हुई थी, क्रिस के भी दो बच्चे हैं. फिलहाल सोफी टर्नर और क्रिस ने डेटिंग अफवाह पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और ना ही इसे कंफर्म किया है. लेकिन सोशल मीडिया पर इसकी काफी चर्चा हो रही है.

महाकुंभ में लगाई थी डुबकी
बता दें कि इस साल महाकुंभ के दौरान कोल्डप्ले बैंड के लीड सिंगर क्रिस मार्टिन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और हॉलीवुड एक्ट्रेस डकोटा जॉनसन के साथ डुबकी में लगाने पहुंचे थे. डुबकी लगाने से ठीक एक दिन पहले यानी 26 जनवरी 2025 को अपने म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स वर्ल्ड टूर के तहत अहमदाबाद में उन्होंने परफॉर्म किया था.

अहमदाबाद कॉन्सर्ट, जो ग्रैंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कराया गया था, भारत में हुए अब तक का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट भी बताया गया. अहमदाबाद में हुए कॉन्सर्ट से पहले कोल्डप्ले का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुआ था, जहां बैंड ने 83,000 लोगों की मौजूदगी में बताई गई थी. वहीं, उनके अहमदाबाद कॉन्सर्ट में 1.3 लाख लोग शामिल हुए थे.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

