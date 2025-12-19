'शराब पीकर मुझसे गलती हुई... मैं मानती हूं', क्रिस्टिन कैबोट ने 'किस कैम' विवाद पर तोड़ी चुप्पी

टेक कंपनी एस्ट्रोनॉमर की पूर्व एचआर हेड क्रिस्टिन कैबोट ने महीनों बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है. एक वायरल वीडियो में कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के दौरान वह अपने बॉस और कंपनी के सीईओ एंडी बायरन के साथ नजर आई थीं. कैबोट ने इस घटना को शराब पीने के बाद लिया गया एक 'गलत फैसला' बताया. उन्होंने कहा कि इस एक पल ने उन्हें इंटरनेट पर मजाक बना दिया, उन्हें नौकरी के लायक नहीं छोड़ा और उनका करियर लगभग खत्म हो गया. न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है.

'मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूं'

गुरुवार को प्रकाशित इंटरव्यू में 53 साल की कैबोट, जो दो बच्चों की मां हैं, ने कहा कि 16 सेकंड का वह 'किस कैम' मूमेंट उनकी जिंदगी रातोंरात बदल गया. उन्होंने कहा, 'मैंने गलत फैसला लिया. मैंने कुछ ड्रिंक लीं और अपने बॉस के साथ नाचते हुए गलत व्यवहार किया. मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूं.' उन्होंने यह भी कहा कि उस समय एंडी बायरन उनके क्रश थे और इस गलती की उन्हें पेशेवर तौर पर भारी कीमत चुकानी पड़ी.

'मैं एक आम मां हूं'

कैबोट का कहना है कि इसके बाद जो प्रतिक्रिया आई, वह जरूरत से ज्यादा थी. उन्होंने कहा, 'मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं. मैं न्यू हैम्पशायर की एक आम मां हूं.' उन्होंने तर्क दिया कि अगर मान भी लिया जाए कि उनका कोई अफेयर था, तो भी उसे सार्वजनिक मुद्दा नहीं बनना चाहिए था. उन्होंने कहा कि लोगों ने उनकी पेशेवर उपलब्धियों को भुला दिया और उन्हें इतिहास की सबसे बदनाम एचआर मैनेजर कह दिया गया.

'कैमरा मुझ पर आया और सब कुछ बदल गया'

कैबोट के मुताबिक, जब वे अपने दोस्तों के साथ उस कॉन्सर्ट में गई थीं, तब वह और बायरन दोनों ही अपने-अपने जीवनसाथियों से अलग होने की प्रक्रिया में थे. उन्होंने कहा कि उन्हें कंपनी में आए हुए सिर्फ कुछ महीने हुए थे और जब उन्हें पता चला कि बायरन भी अपनी पत्नी से अलग हो रहे हैं, तब उनके मन में उनके लिए फीलिंग्स आ गईं. उनके लिए यह सिर्फ दोस्तों के साथ गुजारी जाने वाली एक मजेदार शाम थी, लेकिन स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर अचानक कैमरा उन पर आ गया और सब कुछ बदल गया.

'मैंने शराब पी रखी थी...'

कैबोट ने बताया कि हजारों लोगों की भीड़ में वह खुद को गुमनाम समझ रही थीं. बाद में उन्हें अहसास हुआ कि वे बड़ी स्क्रीन पर दिख रही हैं. उन्होंने माना कि उन्होंने शराब पी रखी थी और डांस कर रही थीं, तभी वह पल रिकॉर्ड हो गया. मामला तब और जटिल हो गया, जब उन्हें याद आया कि उनके पति भी उसी कॉन्सर्ट में मौजूद हैं. इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह अपने बॉस के साथ नजर आ रही हैं और संभव है कि वहां उनके सहकर्मी या निवेशक भी मौजूद होंगे.

