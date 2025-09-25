केपी ओली का पासपोर्ट हो सकता है सस्पेंड, नेपाल में बड़े नेताओं की संपत्ति की भी होगी जांच

नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की अगुवाई में सरकार की अहम कैबिनेट मीटिंग हुई. सूत्रों के मुताबिक बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली, पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक समेत कई नेताओं का पासपोर्ट सस्पेंड करने का प्रस्ताव रखा गया. गृहमंत्री ओमप्रकाश अर्याल ने प्रस्ताव रखा. इस दौरान शेर बहादुर देउवा और आरजू देउवा के विदेश जाने पर रोक लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया. इतना ही नहीं, पिछली ओली सरकार के मंत्री और अन्य दलों के बड़े नेता पर निगरानी रखने का प्रस्ताव भी रखा गया. सुशीला कार्की आज शाम 6 बजे देश को संबोधित करेंगी.

कैबिनेट ने पिछली ओली सरकार के मंत्रियों की अवैध संपत्ति की जांच का आदेश दिया है. जांच का काम डिपार्टमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन को सौंपा गया है. इसमें पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा और उनकी पत्नी आरजू देउवा समेत कई मंत्रियों के घर में मिले करोड़ों रुपए के जले नोट का मामला भी शामिल है. इसके साथ ही पूर्व ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का के खिलाफ भी जांच होगी.



