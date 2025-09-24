scorecardresearch
 

Feedback

'सिंहदरबार में आगजनी घुसपैठियों की साजिश, एक बदनाम देश बन गया नेपाल', बोले पूर्व PM केपी ओली

काठमांडू के मेयर बालेन शाह पर निशाना साधते हुए उन्होंने याद दिलाया कि कुछ दिन पहले ही सिंहदरबार को आग लगाने की धमकी दी गई थी. ओली ने कटाक्ष किया कि मौजूदा हालात ने नेपाल को एक बदनाम देश बना दिया है, जहां कई देशों ने नागरिकों को वीजा और रोजगार देना बंद कर दिया है.

Advertisement
X
केपी ओली ने कहा कि सिंहदरबार में आग लगाना देशद्रोह है (Photo- ITG)
केपी ओली ने कहा कि सिंहदरबार में आग लगाना देशद्रोह है (Photo- ITG)

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, सत्ता से हटने के 14 दिनों के बाद मंगलवार को अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच दिखाई दिए. उन्होंने इस दौरान नेपाल की वर्तमान स्थिति और सिंहदरबार (नेपाल का केंद्रीय प्रशासनिक भवन) में हुई आगजनी की घटना पर अपनी चिंता व्यक्त की.

भक्तपुर में किराए के घर में रह रहे ओली ने सिंहदरबार में आगजनी की घटना को 'घुसपैठियों की साजिश' बताया. उन्होंने कहा कि जो लोग अपने देश और इतिहास से प्यार करते हैं, वे कभी भी सिंहदरबार में आग नहीं लगा सकते.

काठमांडू के मेयर बालेन शाह पर निशाना साधते हुए, ओली ने कहा कि कुछ दिन पहले ही किसी ने सिंहदरबार में आग लगाने की धमकी दी थी, इसलिए यह हमला किया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Nepal Gen-Z Protest
पूर्व नेपाली PM की पत्नी इलाज के लिए भारत लाई गईं, Gen-Z आदोलन में हुई थीं गंभीर घायल 
rahul gandhi in blue t shirt
मनीष तिवारी की Nepo Kids वाली पोस्ट पर राजनीति तेज, बीजेपी ने राहुल गांधी से जोड़ा! 
Aryan Mann
ABVP को एक के बाद एक मिलती प्रचंड जीत, कॉलेज जाने वाले gen-z का मूड क्‍या है? 
sunil ambekar
'दुनिया की साजिशों से बचने के लिए हिंदुओं का मजबूत होना जरूरी', बोले RSS के प्रचार प्रमुख 
Khadga Prasad Oli
'केपी शर्मा ओली और रमेश लेखक को किया जाए गिरफ्तार...', नेपाल में Gen Z ने उठाई मांग 

यह भी पढ़ें: पूर्व नेपाली PM झलनाथ खनाल की पत्नी इलाज के लिए भारत लाई गईं, Gen-Z आदोलन में हुई थीं गंभीर घायल

बदनाम देश बन गया है नेपाल- ओली

जेन ज़ी (Gen Z) के विरोध प्रदर्शनों पर कटाक्ष करते हुए ओली ने कहा कि नेपाल एक "बदनाम देश" बन गया है. उन्होंने कहा कि कई देशों ने नेपाल के लोगों को वीजा देना और काम देना बंद कर दिया है, जिससे देश की छवि खराब हो रही है. उन्होंने अपने समर्थकों से इस परिस्थिति से देश को बचाने का आग्रह किया.

Advertisement

निजी घर में भी हुई थी आगजनी

आपको बता दें कि केपी ओली, नौ सितंबर को हुए जेन-ज़ी (Gen-Z) विरोध प्रदर्शनों के बाद, सेना के हेलिकॉप्टर से अपना आधिकारिक प्रधानमंत्री आवास छोड़कर चले गए थे. सुरक्षा कारणों से उन्हें कुछ समय के लिए शिवपुरी की सैन्य बैरक में रखा गया था.

यह भी पढ़ें: Gen-Z प्रोटेस्ट के दौरान नेपाल की जेलों से भागे 8000 कैदी अब भी फरार, 5500 पकड़े गए

अब वह एक किराए के मकान में रहने लगे हैं, क्योंकि विरोध प्रदर्शनों के दौरान उनके निजी आवास और पैतृक निवास, दोनों में आगजनी की घटना हुई थी. काठमांडू में स्थित उनका निजी घर और झापा में उनके पैतृक निवास को हिंसा के दौरान निशाना बनाया गया था, जिसकी वजह से उन्हें यह कदम उठाना पड़ा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement