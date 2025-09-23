पूर्व नेपाली PM झलनाथ खनाल की पत्नी इलाज के लिए भारत लाई गईं, Gen-Z आदोलन में हुई थीं गंभीर घायल

नेपाल की राजनीति के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल की पत्नी रवी लक्ष्मी चित्रकार को गंभीर हालत में इलाज के लिए भारत लाया गया है. हाल ही में काठमांडू में हुए ‘जनरेशन ज़ेड’ (Gen Z) प्रदर्शनों के दौरान उपद्रवियों ने खनाल के घर पर हमला कर दिया था और आगजनी कर दी थी. इस घटना में चित्रकार बुरी तरह झुलस गईं.
जानकारी के मुताबिक, यह घटना 9 सितंबर को राजधानी काठमांडू के डल्लू क्षेत्र में हुई थी. हिंसक भीड़ ने खनाल के घर में आग लगा दी, जिससे उनकी पत्नी रवी लक्ष्मी चित्रकार बुरी तरह घायल हो गईं. उन्हें तुरंत कीर्तिपुर स्थित बर्न अस्पताल में भर्ती कराया गया.
अस्पताल सूत्रों और परिवार के अनुसार, चित्रकार के शरीर पर लगभग 15 प्रतिशत जलन है. उनका बायां हाथ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है. साथ ही, आगजनी के दौरान धुएं के संपर्क में आने से उनके फेफड़ों पर गहरा असर पड़ा और उन्हें सीने का गंभीर संक्रमण हो गया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर और उन्नत इलाज के लिए उन्हें भारत भेजने की सिफारिश की.
परिवार ने बताया कि डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें मंगलवार को नई दिल्ली लाया गया, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज जारी रहेगा.
गौरतलब है कि झलनाथ खनाल नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (यूएमएल) के वरिष्ठ नेता रहे हैं और उन्होंने फरवरी 2011 से अगस्त 2011 तक नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था. हाल के वर्षों में वह नेपाल की राजनीति में सक्रिय रहे हैं.
‘Gen-Z’ आंदोलन के दौरान राजधानी काठमांडू समेत कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले थे. इसी क्रम में खनाल के घर पर भी हमला हुआ और आगजनी की गई. इस घटना के बाद नेपाल की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं.
फिलहाल, रवी लक्ष्मी चित्रकार की स्थिति गंभीर बनी हुई है और डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत पर लगातार नजर रखे हुए है.