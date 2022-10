Kim Jong Un New Look: सफेद सूट-सिर पर हैट, मिसाइल टेस्ट के दौरान दिखा किम जोंग का अलग अंदाज! PHOTOS

उत्तर कोरिया (North Korea) के शासक किम जोंग उन (Kim Jong Un) एक बार फिर सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया पर उनका लुक चर्चा का विषय बना हुआ है. आमतौर पर किम को ब्लैक ड्रेस में देखा गया है, लेकिन अब उनकी जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें वो सफेद कपड़ों में नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने हैट भी पहन रखी है.

न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक, किम जोंग की ये तस्वीरें पिछले हफ्ते की हैं जब वो सैन्य अभ्यास देखने पहुंचे थे. तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इनमें वो ब्लैक ड्रेस की जगह सफेद सफारी सूट और हैट में दिखाई दिए.

उत्तर कोरियाई शासक के बदले लुक पर यूजर्स ने तरह-तरह टिप्पणियां की. किसी ने उनकी तुलना हॉलीवुड एक्टर से की तो किसी ने कहा- वेलकम टू जुरासिक पार्क. दरअसल, जुरासिक पार्क फिल्म में एक्टर रिचर्ड एटनबरो ने कुछ इसी तरह की ड्रेस पहन रखी थी.

Kim Jong Un understands aesthetics pic.twitter.com/Aeub3mkiBP

— Final Boss (@FinDeNom) October 11, 2022

North Korea's Kim Jong Un changes up wardrobe and social media has a field day https://t.co/TdtgKLK5cY pic.twitter.com/qvADKeTkcR

— New York Post (@nypost) October 13, 2022

ट्विटर पर तमाम यूजर्स ने किम जोंग के ड्रेस चेंज करने के पीछे का कारण जानने में दिलचस्पी दिखाई. एक यूजर ने लिखा- एक तरफ मिसाइल टेस्ट, दूसरी तरफ किम जोंग. किसे देखें? वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा- किम ब्लैक ड्रेस से बोर हो गए क्या.

Kim Jong Un doing the "Instagram Vacation Girl" is precious. pic.twitter.com/fMnzPolTkj

Kim Jong Un's hat game is STRONG pic.twitter.com/AsrEq7bnyh

kim jong un is a hat man, like me, because hats make you more interesting pic.twitter.com/7QnGOruYGG

— martyr for the cause: scoots brodo (cause unclear) (@scootsbrodo) October 11, 2022

इससे पहले किम जोंग उन का एक वीडियो आया था, जिसमें वो पहले से काफी दुबले रहे थे. लोगों का कहना था कि Kim Jong Un ने अपना वजन कम किया है. वीडियो काफी वायरल हुआ था.

No one:



Kim Jong Un: Welcome… to Jurassic Park! pic.twitter.com/GoqS6LpMCt

Kim Jong Un: Coastal Grandmother Icon. pic.twitter.com/SvCNyXVfL6

— Lee Radziwill (@RadziwillLee) October 12, 2022

उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण से दुनिया हैरान

गौरतलब है कि उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण (North Korea Missile Test) ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है. रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर कोरिया ने हाल ही में 2 लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइलें दागी हैं. देश की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA ने इसको जानकारी दी है.

बताया गया कि मिसाइल परीक्षण बुधवार को हुआ, जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों की दिशा में Korean People's Army की 'लड़ाकू दक्षता और शक्ति' को बढ़ाना था.