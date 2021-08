अफगानिस्तान-तालिबान मसले पर देश को संबोधित करेंगे जो बाइडन, करेंगे कोई बड़ा ऐलान?

अमेरिकी सेना के वापसी के फैसले के बाद अफगानिस्तान में हालात काफी खराब हो चुके हैं. शायद ही किसी देश को उम्मीद रही होगी कि अफगान की धरती पर इतनी जल्दी तालिबान का कब्जा हो जाएगा. तालिबानी लड़ाकों ने बीते दिन काबुल पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद कुछ जगहों से हिंसा की घटनाएं भी सामने आईं. अफगानी जनता पूरी दुनिया की ओर टकटकी लगाए हुए देख रही है. इस बीच, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन पूरे मुद्दे पर देश को संबोधित करेंगे.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने ट्वीट करके अफगानिस्तान मसले पर अपने संबोधन की जानकारी दी. जो बाइडन ने ट्वीट किया, ''अफगानिस्तान को लेकर मैं आज स्थानीय समयानुसार 3:45 बजे देश को संबोधित करूंगा.'' भारतीय समयानुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का यह संबोधन देर रात 1:15 बजे होगा. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो बाइडन अपने संबोधन में कोई अहम ऐलान करेंगे या फिर नहीं.

अफगानिस्तान की धरती से सैनिकों की वापसी के फैसले के बाद से ही अचानक तालिबान ने कब्जा करना शुरू कर दिया. लड़ाकों ने एक-एक करके सभी प्रांतों की राजधानियों पर कब्जा जमा लिया. सबसे आखिर में राजधानी काबुल को अपने कब्जे में लिया. अमेरिका में हुए 9/11 के हमले के बाद अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान भेजा गया था, जहां पर वह दो दशकों तक रही. इस दौरान अमेरिकी सैनिक तालिबानियों से लोहा लेते रहे.

I will be addressing the nation on Afghanistan at 3:45 PM ET today.