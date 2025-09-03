'150 साल तक जी सकते हैं, अब 70 की उम्र बचपना...', पुतिन और किम जोंग से जिनपिंग की बातचीत हुई रिकॉर्ड

चीन की राजधानी बीजिंग में एक सैन्य परेड के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन की एक 'हॉट-माइक' बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस वीडियो में तीनों नेताओं ने बायोटेक्नोलॉजी, अंग प्रत्यारोपण (ऑर्गन ट्रांसप्लांट) और इंसान के 150 साल तक जीने की संभावनाओं पर चर्चा की.

चीन में सैन्य परेड के दौरान जब ये नेता तियानमेन गेट पर समारोह देखने के लिए चढ़ रहे थे, तभी वो ये बातें कर रहे थे. बाद में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस चर्चा की पुष्टि भी की.

क्या कहते सुने गए जिनपिंग-पुतिन

शी जिनपिंग: पहले लोग 70 साल से ज्यादा नहीं जी पाते थे. आज 70 की उम्र में भी मानो आप एक बच्चे की तरह ही हैं.

इसके जवाब में व्लादिमीर पुतिन ने कहा:

व्लादिमीर पुतिन: बायोटेक के साथ, अंगों को अनगिनत बार बदला जा सकता है... लोग अमर भी हो सकते हैं.

शी जिनपिंग ने आगे कहा:

शी जिनपिंग: कुछ लोगों का अनुमान है कि इस सदी में लोग 150 साल तक जी सकते हैं.

यहां देखें वीडियो-

वायरल वीडियो पर क्या बोले पुतिन?

वीडियो वायरल होने के बाद पुतिन ने बयान दिया कि बातचीत वास्तविक थी. उन्होंने कहा, 'हमने वाकई चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ इस पर चर्चा की थी कि लोग ज्यादा लंबा जीवन जी सकेंगे.'

चीन में क्यों जुटे इतने नेता

चीन ने बुधवार को तियानमेन में अपने अब तक के सबसे बड़े सैन्य परेड का आयोजन किया. यह आयोजन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 80 वर्ष पूरे होने पर किया गया. परेड सुबह 9 बजे (भारतीय समय 6:45 AM) शुरू हुई और इसे चीन की सैन्य ताकत और भविष्य का प्रदर्शन माना गया. पुतिन, किम जोंग इसी कार्यक्रम के लिए चीन में जुटे हैं.

राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन सहित कई विदेशी नेताओं का स्वागत किया. ये नेता आमतौर पर अमेरिका के विरोधी देशों के माने जाते हैं.

चीन की विक्ट्री परेड में क्या हुआ?

चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने इस परेड में अपनी आधुनिक सैन्य क्षमता का संगठित प्रदर्शन किया. इसमें ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल और फाइटर जेट जैसे हथियार शामिल थे.

सैकड़ों PLA विमान भी इस परेड का हिस्सा बने. 45 सैनिक टुकड़ियां तियानमेन स्क्वायर पर उतरीं और राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सलामी दी. परेड लगभग 70 मिनट तक चली.

