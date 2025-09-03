scorecardresearch
 

Feedback

'150 साल तक जी सकते हैं, अब 70 की उम्र बचपना...', पुतिन और किम जोंग से जिनपिंग की बातचीत हुई रिकॉर्ड

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन की एक 'हॉट-माइक' बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस वीडियो में तीनों नेताओं को 150 साल तक जीने की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए सुना जा सकता है.

Advertisement
X
बीजिंग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन. (Photo: Reuters)
बीजिंग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन. (Photo: Reuters)

चीन की राजधानी बीजिंग में एक सैन्य परेड के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन की एक 'हॉट-माइक' बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस वीडियो में तीनों नेताओं ने बायोटेक्नोलॉजी, अंग प्रत्यारोपण (ऑर्गन ट्रांसप्लांट) और इंसान के 150 साल तक जीने की संभावनाओं पर चर्चा की.

चीन में सैन्य परेड के दौरान जब ये नेता तियानमेन गेट पर समारोह देखने के लिए चढ़ रहे थे, तभी वो ये बातें कर रहे थे. बाद में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस चर्चा की पुष्टि भी की. 

क्या कहते सुने गए जिनपिंग-पुतिन

सम्बंधित ख़बरें

रणभूमि: बीजिंग में चीन का शक्ति प्रदर्शन, ट्रंप को क्यों लगी मिर्ची?  
Jinping_Message_to_Trump
Trump के लिए Jinping का दो टूक मैसेज 
kim jong un daughter viral
Kim Jong Un की बेटी Kim Ju Ae पहली बार विदेश में दिखीं 
चीन की विक्ट्री डे परेड एक तरह से अमेरिका के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन थी. (Photo- AFP)
क्या अमेरिका का विरोध करते-करते फिर जिंदा हो जाएगा कम्युनिज्म, साथ दिखने लगे जोंग-जिनपिंग और पुतिन? 
पुतिन ने किम जोंग उन को रूस आने का दिया न्योता (Photo: Reuters)
'पहले आप... पहले आप...', कार में बैठने के लिए पुतिन और किम जोंग ने दिया एक-दूसरे को सम्मान, VIDEO 

शी जिनपिंग: पहले लोग 70 साल से ज्यादा नहीं जी पाते थे. आज 70 की उम्र में भी मानो आप एक बच्चे की तरह ही हैं.

इसके जवाब में व्लादिमीर पुतिन ने कहा:

व्लादिमीर पुतिन: बायोटेक के साथ, अंगों को अनगिनत बार बदला जा सकता है... लोग अमर भी हो सकते हैं.

शी जिनपिंग ने आगे कहा:

शी जिनपिंग: कुछ लोगों का अनुमान है कि इस सदी में लोग 150 साल तक जी सकते हैं.

यहां देखें वीडियो-

वायरल वीडियो पर क्या बोले पुतिन? 

वीडियो वायरल होने के बाद पुतिन ने बयान दिया कि बातचीत वास्तविक थी. उन्होंने कहा, 'हमने वाकई चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ इस पर चर्चा की थी कि लोग ज्यादा लंबा जीवन जी सकेंगे.'

Advertisement

चीन में क्यों जुटे इतने नेता

चीन ने बुधवार को तियानमेन में अपने अब तक के सबसे बड़े सैन्य परेड का आयोजन किया. यह आयोजन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 80 वर्ष पूरे होने पर किया गया. परेड सुबह 9 बजे (भारतीय समय 6:45 AM) शुरू हुई और इसे चीन की सैन्य ताकत और भविष्य का प्रदर्शन माना गया. पुतिन, किम जोंग इसी कार्यक्रम के लिए चीन में जुटे हैं. 

राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन सहित कई विदेशी नेताओं का स्वागत किया. ये नेता आमतौर पर अमेरिका के विरोधी देशों के माने जाते हैं.

चीन की विक्ट्री परेड में क्या हुआ?

चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने इस परेड में अपनी आधुनिक सैन्य क्षमता का संगठित प्रदर्शन किया. इसमें ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल और फाइटर जेट जैसे हथियार शामिल थे.

सैकड़ों PLA विमान भी इस परेड का हिस्सा बने. 45 सैनिक टुकड़ियां तियानमेन स्क्वायर पर उतरीं और राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सलामी दी. परेड लगभग 70 मिनट तक चली.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement