'ट्रंप बिल्कुल फिट, लेकिन मैं हर स्थिति के लिए तैयार हूं', अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के सवाल पर बोले जेडी वेंस

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में है. इस बीच ट्रंप की सेहत को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं. हालांकि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इन अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए साफ कहा है कि राष्ट्रपति पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनके भीतर जबरदस्त ऊर्जा है. ट्रंप अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति है.

जेडी वेंस ने कहा कि ट्रंप न सिर्फ अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे, बल्कि आने वाले समय में अमेरिकी जनता के लिए बड़े काम भी करेंगे. हालांकि, वेंस ने यह भी स्वीकार किया कि उपराष्ट्रपति होने के नाते उनका कर्तव्य है कि वे हर स्थिति के लिए तैयार रहें. उनका कहना है कि अगर किसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति या त्रासदी में उन्हें जिम्मेदारी संभालनी पड़ी, तो वे पूरी तरह तैयार हैं.

यूएसए टुडे को दिए एक विस्तृत इंटरव्यू में वेंस ने ट्रंप को दिन रात मेहनत करने वाले नेता के रूप में पेश किया. वेंस ने कहा, “मुझे पूरा भरोसा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति अच्छी सेहत में हैं, वे अपने कार्यकाल के बाकी हिस्से को पूरा करेंगे और अमेरिकी जनता के लिए शानदार काम करेंगे.”

वेंस ने राष्ट्रपति बनने के सवाल पर दिया ये जवाब

41 वर्षीय वेंस, जो अमेरिकी इतिहास में तीसरे सबसे युवा उपराष्ट्रपति हैं, ने हालांकि कहा कि अगर ट्रंप को कुछ हो गया तो वह अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति होने के नाते उन्हें हर स्थिति के लिए तैयार रहना पड़ता है.

जब उनसे पूछा गया कि क्या वे राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हैं, तो वेंस ने कहा, “मुझे नहीं लगता कि पिछले 200 दिनों में मिले अनुभव से बेहतर कोई ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग हो सकती है. अगर कोई बड़ी त्रासदी होती है, तो मैं तैयार हूं.”

कई मुद्दों पर खुलकर की बात

इस इंटरव्यू में राष्ट्रपति ट्रंप की सेहत से आगे भी कई और मुद्दों पर भी चर्चा हुई. वेंस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ अपने टीवी डिबेट का बचाव किया. इसके अलावा उन्होंने पॉप कल्चर की सुर्खियों में छाए टेलर स्विफ्ट–ट्रैविस केल्सी की सगाई पर भी बात की. और ट्रंप के एक फेडरल रिजर्व गवर्नर को हटाने के विवादित कदम पर भी अपनी राय रखी.

वेंस ने टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्सी की सगाई पर कहा कि वह इस खुशहाल जोड़े के लिए बहुत खुश हैं. उन्होंने कहा, "जब मैं दो प्यार करने वाले लोगों को शादी करते देखता हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं बस उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूं. मुझे उम्मीद है कि वे एक साथ लंबी, स्वस्थ और खुशहाल जीवन बिताएंगे."

ट्रंप अमेरिका के सबसे उम्रदराज़ राष्ट्रपति

बता दें कि अगर ट्रंप अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, तो वे अमेरिकी इतिहास के सबसे उम्रदराज़ राष्ट्रपति बन जाएंगे. हालाँकि वे तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं, फिर भी ट्रंप ने बार-बार संकेत दिया है कि वे 2028 में इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं.

इस साल जनवरी में शपथ लेने के बाद, 78 साल और सात महीने की उम्र में ट्रंप अमेरिका के सबसे उम्रदराज़ राष्ट्रपति बन गए. उन्होंने अपने पूर्ववर्ती जो बाइडेन का ये रिकॉर्ड तोड़ा है, जिनकी उम्र 2021 में पदभार ग्रहण करते समय 78 साल और दो महीने थी. बाइडेन, जो मूल रूप से 2024 के चुनावों के लिए डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण जुलाई में बीच चुनाव में ही अपना नाम वापस ले लिया था.

