कैद से घर लौट रहे इजरायली बंधक ने मां से कहा कुछ ऐसा कि भीग गईं सबकी आंखें; Video

बंधकों की रिहाई को लेकर इजरायल में खुशियां मनाई जा रही हैं. इजरायली सेना (IDF) ने बताया है कि सात इजरायली बंधकों को रेड क्रॉस के जरिए हमास ने उन्हें सौंप दिया है और उन्हें इजरायल ले जाया जा रहा है. जिन सात लोगों को रिहा किया गया है, उनके नाम हैं: ईटन मोर, गेली बर्मन, जिव बर्मन, ओमरी मिरान, अलोन ओहल, गाई गिलबोआ-दलाल, माटन एंगरेस्ट. ये उन 20 बंधकों का हिस्सा हैं, जिन्हें हमास सोमवार को रिहा करने वाला है. रिहा होने वालों में एक नाम इजरायल के माटन जंगाउकर का भी है.

रिहाई से पहले माटन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपनी मां ईनाव जंगाउकर से बात करते दिख रहे हैं. उनकी मां अपने बेटे को आजाद देख रो रही हैं जिसे देख लोग भावुक हो रहे हैं. दोनों का वीडियो चैट सामने आया है जिसमें माटन की मां फोन पर अपने बेटे से बात कर रही हैं और कोई अन्य व्यक्ति फोन को थामे हुए है.

ईनाव अपने बेटे से कह रही हैं, 'ईश्वर महान है, माटन... तुम घर आ रहे हो. तुम सब घर आ रहे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं मेरे बच्चे.' इस बीच माटन अपनी मां से कहते हैं, 'मैं एकाध घंटे में बाहर आ जाऊंगा मां...जल्दी बाहर आ रहा हूं.'

अपने बेटे की कमजोर आवाज सुन ईनाव बेहद भावुक हो जाती हैं और रोते हुए कहती हैं, 'भगवान का शुक्रिया...युद्ध अब खत्म हो गया है. तुम घर आ रहे हो, मेरे बच्चे तुम्हारी मां तुम्हें प्यार करती है. मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं. अब कोई जंग नहीं है,'

यह भावुक वीडियो चैट देख लोगों की आंखें नम हो रही है और लोग उनके जल्द इजरायल लौटने की कामना कर रहे हैं.

माटन जंगाउकर उन लोगों में से थे जिन्हें 7 अक्टूबर, 2023 को किबुत्ज नीर ओज से बंधक बनाया गया था. माटन की गर्लफ्रेंड, इलाना ग्रिट्जवेस्की, को पहले ही रिहा कर दिया गया था, लेकिन माटन दो साल से अधिक समय से हमास की कैद में थे.

सोमवार को सभी 20 जीवित बंधकों की रिहाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान के तहत हो रही है. हमास और इजरायल के बीच ट्रंप प्लान के पहले चरण पर सहमति बनी है जिसके बाद गाजा में युद्धविराम हो गया है. ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि गाजा का युद्ध अब खत्म हो चुका है. इसी बीच ट्रंप इजरायल पहुंचे हैं जहां वो इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करेंगे.

बंधकों की रिहाई के लिए 'ऑपरेशन रिटर्निंग होम' (Operation 'Returning Home') शुरू किया गया है जिसके तहत माटन और अन्य बंधकों को जल्द ही उनके परिवारों से मिलाया जाएगा.

रिहा होने वाले निमरोद कोहेन की मां ने क्या कहा?

रिहा होने वाले 20 बंधकों में निमरोद कोहेन भी शामिल हैं. उनकी मां का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो किसी गाड़ी में बैठी अपने बेटे से मिलने के लिए जा रही हैं.

वो कह रही हैं, 'अपने बेटे से मिलने जा रही हूं जिससे मैं दो साल से अधिक समय से नहीं मिली हूं. बहुत खुश हूं, बेटे से मिलने के लिए बेताब. बताना मुश्किल है कि मैं कैसा फील कर रही हूं...रात भर नहीं सोई हूं. उन सभी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने इस पल को संभव बनाया.'

