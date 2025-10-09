इजरायल दुनिया से अकेले नहीं लड़ सकता, US फिर से बसाएगा गाजा... नेतन्याहू को ट्रंप का संदेश

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज पर शॉन हानिटी से बातचीत में कहा कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है कि इजराइल दुनिया से अकेले नहीं लड़ सकता. ट्रंप की ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब इजराइल और हमास ने पहले चरण का शांति समझौता तय किया है जिसमें गाजा से इजराइल ने दो साल लंबे युद्ध को खत्म करने की बात की है.

फिर से बनेगा गाजा, यूएस करेगा मदद

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका युद्ध से तबाह हुए गाजा को फिर से बनाने में मदद करेगा और वहां लोग फिर से साथ मिलकर रहेंगे. हमें लगता है कि गाजा अब एक सुरक्षित जगह बनेगा इसे फिर से बनाया जाएगा और इस क्षेत्र के अन्य देशों की मदद भी होगी क्योंकि उनके पास बहुत धन है और वे इसे सफल होते देखना चाहते हैं.

समझौते में क्या-क्या शाम‍िल

गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आठ अक्टूबर 2025 को घोषणा की कि इजराइल और हमास ने उनकी प्रस्तावित शांति योजना के पहले चरण पर सहमति जताई है. इस समझौते के तहत सभी इजराइली बंधकों की रिहाई, इजराइली सैनिकों की गाजा से निर्धारित सीमा तक वापसी, फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और 72 घंटे का युद्धविराम आद‍ि शामिल है.

Advertisement

यूएन ने भी की इस कदम की तारीफ

गाजा में युद्धविराम के बाद नागरिकों में राहत की उम्मीदें जागी हैं. अस्पतालों में घायलों की संख्या में कमी आई है और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है. हालांकि कई लोग अभी भी सतर्क हैं क्योंकि पहले के युद्धविराम जल्दी टूट चुके हैं. बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस समझौते का स्वागत करते हुए इसे स्थायी शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारर ने भी इस समझौते का समर्थन किया और गाजा में मानवीय सहायता की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया.

---- समाप्त ----