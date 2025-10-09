scorecardresearch
 

इजरायल दुनिया से अकेले नहीं लड़ सकता, US फिर से बसाएगा गाजा... नेतन्याहू को ट्रंप का संदेश

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि इजराइल और हमास ने पहले चरण के शांति समझौते पर सहमति दी है जो गाजा में दो साल लंबे युद्ध को समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका गाजा के पुनर्निर्माण में मदद करेगा और क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा.

इजराइल और हमास ने पहले चरण का शांति समझौता किया मंजूर. (Photo- GPO)
इजराइल और हमास ने पहले चरण का शांति समझौता किया मंजूर. (Photo- GPO)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज पर शॉन हानिटी से बातचीत में कहा कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है कि इजराइल दुनिया से अकेले नहीं लड़ सकता. ट्रंप की ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब इजराइल और हमास ने पहले चरण का शांति समझौता तय किया है जिसमें गाजा से इजराइल ने दो साल लंबे युद्ध को खत्म करने की बात की है.

फिर से बनेगा गाजा, यूएस करेगा मदद

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका युद्ध से तबाह हुए गाजा को फिर से बनाने में मदद करेगा और वहां लोग फिर से साथ मिलकर रहेंगे. हमें लगता है कि गाजा अब एक सुरक्षित जगह बनेगा इसे फिर से बनाया जाएगा और इस क्षेत्र के अन्य देशों की मदद भी होगी क्योंकि उनके पास बहुत धन है और वे इसे सफल होते देखना चाहते हैं. 

समझौते में क्या-क्या शाम‍िल 

गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आठ अक्टूबर 2025 को घोषणा की कि इजराइल और हमास ने उनकी प्रस्तावित शांति योजना के पहले चरण पर सहमति जताई है. इस समझौते के तहत सभी इजराइली बंधकों की रिहाई, इजराइली सैनिकों की गाजा से निर्धारित सीमा तक वापसी, फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और 72 घंटे का युद्धविराम आद‍ि शामिल है. 

यूएन ने भी की इस कदम की तारीफ

गाजा में युद्धविराम के बाद नागरिकों में राहत की उम्मीदें जागी हैं. अस्पतालों में घायलों की संख्या में कमी आई है और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है. हालांकि कई लोग अभी भी सतर्क हैं क्योंकि पहले के युद्धविराम जल्दी टूट चुके हैं. बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस समझौते का स्वागत करते हुए इसे स्थायी शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारर ने भी इस समझौते का समर्थन किया और गाजा में मानवीय सहायता की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया.

