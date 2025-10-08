scorecardresearch
 

Feedback

दो देश बनाने की कवायद ठुकराई तो लगेगा प्रतिबंध, फिलिस्तीन को मानेंगे स्वतंत्र देश... इजरायल को जापान की चेतावनी

जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया ने कहा है कि अगर इजरायल दो-राष्ट्र समाधान की नींव नष्ट करता है, तो टोक्यो उस पर प्रतिबंध लगाने या फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने पर विचार करेगा. वहीं, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार के समर्थन में अडिग है.

Advertisement
X
गाजा में इजरायल की जंग दो साल से चल रही है. (Photo- ITG)
गाजा में इजरायल की जंग दो साल से चल रही है. (Photo- ITG)

जापान ने मंगलवार को इजरायल को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अगर उसके कदम 'टू-स्टेट सॉल्यूशन' की नींव को नष्ट करते हैं, तो टोक्यो प्रतिबंध लगाने या फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने पर विचार करेगा.

जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया ने कहा कि अब समय आ गया है कि इजरायल की एकतरफा कार्रवाई रोकी जाए, स्थायी संघर्षविराम, सभी बंदियों की रिहाई और गाजा में मानवीय सहायता को सुनिश्चित किया जाए.

यह भी पढ़ें: हमास की कमर टूटी! गाजा में जंग खत्म करने को तैयार, ट्रंप के पीस प्लान पर दी सहमति, रखी ये शर्त

सम्बंधित ख़बरें

Hamas
हमास की कमर टूटी! गाजा में जंग खत्म करने को तैयार, ट्रंप के पीस प्लान पर दी सहमति, रखी ये शर्त 
Two Years of the Gaza War: Will the Destruction Stop?
गाजा युद्ध के 2 साल! नेतन्याहू का ऐलान, हमास की चाल, क्या रुकेगी तबाही?  
Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 08 अक्टूबर, बुधवार की अहम खबरें 
Hamas-Israel war
हमास-इजरायल युद्ध के 2 साल, कितना हुआ नुकसान? 
Recep Tayyip Erdogan, Benjamin Netanyahu,
गाजा संघर्ष के बीच एर्दोगन का 'डबल गेम'... इजरायल को भेज रहे कच्चा तेल 

इवाया ने कहा, "अगर ऐसा कोई विकास होता है जो दो-राष्ट्र समाधान की नींव को पूरी तरह नष्ट कर देता है, तो जापान सभी विकल्पों पर विचार करेगा, जिनमें इजरायल पर प्रतिबंध लगाना या फिलिस्तीन को मान्यता देना शामिल है."

जापानी मंत्री ने आगे कहा कि सभी पक्षों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित शांति योजना के अनुसार काम करना चाहिए, जो क्षेत्र में स्थायी शांति का रास्ता दिखाती है.

Advertisement

इजरायल के समर्थन में खड़ा है अमेरिका

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास हमलों की दूसरी बरसी पर कहा कि अमेरिका इजरायल के साथ अपनी "अडिग प्रतिबद्धता" दोहराता है. रूबियो ने कहा, "अमेरिका इजरायल के अस्तित्व, उसकी आत्मरक्षा और अपने नागरिकों की सुरक्षा के अधिकार के प्रति अटूट समर्थन दोहराता है."

यह भी पढ़ें: गाजा संघर्ष के बीच एर्दोगन का 'डबल गेम'... नेतन्याहू को बताते हैं हिटलर फिर भी इजरायल को भेज रहे कच्चा तेल

अमेरिकी मंत्री ने यह भी कहा कि दुनिया भर में यहूदी-विरोधी घटनाओं में बढ़ोतरी चिंताजनक है, और अमेरिका इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा. उन्होंने कहा, "यह त्रासदी हमें याद दिलाती है कि ऐसे बुरे कृत्य दोबारा कभी न हों, इसके लिए हमें एकजुट रहना होगा."

गाजा वार्ता में ट्रंप के दूत शामिल

ट्रंप प्रशासन के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ और जारेड कुश्नर बुधवार को मिस्र के शरम अल-शेख में ट्रंप की गाजा शांति योजना पर बातचीत में शामिल होंगे. सूत्रों के अनुसार, दोनों दूत तब तक मिस्र में रहेंगे जब तक बंधकों की रिहाई और युद्धविराम समझौते पर सहमति नहीं बन जाती.

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के शीर्ष सलाहकार रॉन डर्मर, और कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी भी वार्ता में शामिल होंगे. इससे पहले मंगलवार को पहले दौर की मीटिंग हो चुकी है, और इसका मकसद गाजा में युद्धविराम लागू करना है.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement