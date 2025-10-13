तीन बैच में हमास छोड़ेगा 20 इजरायली बंधक, बदले में छोड़े जाएंगे फिलीस्तीनी कैदी, ट्रंप खुद मिडिल ईस्ट में

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप फिलहाल इजरायल के दौरे पर हैं और इसी दौरान बंधकों को छोड़ा जाएगा. इसका मकसद इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करना और शांति को मजबूत बनाना है. इजरायली सरकार की प्रवक्ता शोश बेड्रोसियन ने बताया कि सोमवार सुबह तीन अलग-अलग समूहों में 20 जिंदा बंधकों को आजाद किया जाएगा. साथ ही 28 मरे हुए बंधकों के शव भी वापस मिलेंगे.

इस समझौते के मुताबिक हमास को दोपहर 12 बजे तक सभी बंधकों को छोड़ देना है. बदले में इजरायल 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा.

यह पूरा युद्ध 7 अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ था जब हमास ने इजरायल पर बड़ा हमला किया था. तब से दोनों तरफ बहुत नुकसान हुआ है. यह शांति समझौता अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की की मदद से हुआ है.

बंधकों की रिहाई से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए AajTak के इस पेज से जुड़े रहें.

- इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने वापस आने वाले बंधकों के लिए एक बेहद खास किट तैयार कराया और अपने हाथों से एक पत्र भी लिखा है. स्वागत किट में कपड़े, पर्सनल चीज़ें, लैपटॉप, मोबाइल फोन और टैबलेट रखा गया है. पत्र में उन्होंने लिखा, 'सभी इजरायली लोगों की तरफ से वापसी मुबारक! हमने आपका इंतजार किया.'

Advertisement

- हमास ने सोमवार को उन 20 इजरायली बंधकों के नाम जारी किए हैं जो इजरायल के साथ युद्धविराम समझौते के पहले चरण में रिहा किए जाएंगे.

- ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किर स्टार्मर ने गाजा के लिए लगभग 225 करोड़ रुपये की नई सहायता देने का एलान किया है. यह घोषणा उन्होंने मिस्र पहुंचते समय की है जहां वे संघर्ष को समाप्त करने के लिए होने वाले शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए हैं.

- रेड क्रॉस की गाड़ियां गाजा के केंद्रीय हिस्से की तरफ जा रही हैं. यह बचे हुए बंधकों को सौंपने की तैयारी के लिए हो रहा है.

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल जाते समय एयर फोर्स वन में पत्रकारों से कहा कि गाजा में युद्ध खत्म हो गया है. यह उनका इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम कराने के बाद पहला दौरा है. ट्रंप ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, 'युद्ध खत्म हो गया है, आप समझ गए होंगे.' जब उनसे इस क्षेत्र के भविष्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि स्थिति सामान्य हो जाएगी.'

- ट्रंप इजरायल के नेसेट में भाषण देने के बाद मिस्र में एक बड़े शांति शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता करेंगे. यह सम्मेलन मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सिसी के साथ मिलकर शर्म अल शेख में आयोजित हो रहा है.

Advertisement

बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना

ट्रंप ने घोषणा की कि गाजा के पुनर्निर्माण की देखरेख के लिए जल्द ही एक 'बोर्ड ऑफ पीस' बनाया जाएगा. उन्होंने गाजा को 'ध्वस्त इलाका' बताया.

यह भी पढ़ें: 'युद्ध नहीं रुका तो यूक्रेन को दूंगा टोमाहॉक मिसाइल...', डोनाल्ड ट्रंप की पुतिन को धमकी

अंतर्राष्ट्रीय समर्थन

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कतर को युद्धविराम में मदद करने का श्रेय दिया जाना चाहिए. उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तारीफ भी की. उन्होंने कहा, 'सभी खुश हैं, चाहे वे यहूदी हों या मुस्लिम या अरब देश. हम इजरायल के बाद मिस्र जा रहे हैं और बड़े, शक्तिशाली और अमीर देशों के नेताओं से मिलेंगे.'

शिखर सम्मेलन में भागीदारी

इस शिखर सम्मेलन में फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, तुर्की, जॉर्डन, सऊदी अरब और भारत सहित 20 से अधिक देशों के नेता भाग ले रहे हैं. फिलिस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास भी शामिल होंगे, लेकिन हमास ने इस समारोह में भाग नहीं लेने का फैसला किया है.

ट्रंप की गाजा शांति योजना क्या है?

राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा में शांति लाने के लिए एक 20 सूत्री योजना पेश की है. इस प्लान में गाजा के भविष्य से लेकर इजरायल-फिलिस्तीन के बीच स्थायी शांति तक सब कुछ शामिल है.

गाजा को आतंक मुक्त बनाना: गाजा को पूरी तरह से कट्टरपंथ और आतंकवाद से मुक्त करना होगा.

गाजा को पूरी तरह से कट्टरपंथ और आतंकवाद से मुक्त करना होगा. 72 घंटे में बंधकों की रिहाई: जिंदा और मृत सभी बंधकों को 72 घंटे के अंदर वापस करना होगा.

जिंदा और मृत सभी बंधकों को 72 घंटे के अंदर वापस करना होगा. युद्ध की तुरंत समाप्ति: दोनों पक्ष मान जाएं तो इजरायल अपनी कार्रवाई रोकेगा और सेना वापस बुलाएगा.

दोनों पक्ष मान जाएं तो इजरायल अपनी कार्रवाई रोकेगा और सेना वापस बुलाएगा. इजरायल कैदी छोड़ेगा: इजरायल 250 आजीवन कैदियों और 1,700 गाजा के बंदियों को रिहा करेगा.

इजरायल 250 आजीवन कैदियों और 1,700 गाजा के बंदियों को रिहा करेगा. हमास सदस्यों को माफी: जो हमास सदस्य हिंसा छोड़ देंगे उन्हें माफी मिलेगी या सुरक्षित निकलने की अनुमति होगी.

जो हमास सदस्य हिंसा छोड़ देंगे उन्हें माफी मिलेगी या सुरक्षित निकलने की अनुमति होगी. तुरंत सहायता पहुंचाना: गाजा में फौरन पूरी मानवीय सहायता भेजी जाएगी.

गाजा में फौरन पूरी मानवीय सहायता भेजी जाएगी. अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के जरिए: सहायता का वितरण UN, रेड क्रिसेंट और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जरिए होगा.

सहायता का वितरण UN, रेड क्रिसेंट और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जरिए होगा. अस्थायी शासन: बोर्ड ऑफ पीस के तहत एक तकनीकी समिति अस्थायी शासन संभालेगी.

बोर्ड ऑफ पीस के तहत एक तकनीकी समिति अस्थायी शासन संभालेगी. ट्रंप की आर्थिक योजना: गाजा के पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए ट्रंप के नेतृत्व में आर्थिक योजना बनेगी.

गाजा के पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए ट्रंप के नेतृत्व में आर्थिक योजना बनेगी. विशेष आर्थिक क्षेत्र: व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया जाएगा.

व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया जाएगा. जबरदस्ती विस्थापन नहीं: लोगों को रहने, जाने या वापस आने की पूरी आजादी होगी.

लोगों को रहने, जाने या वापस आने की पूरी आजादी होगी. पूरी तरह निरस्त्रीकरण: गाजा से सभी हथियारों का पूरी तरह सफाया करना होगा.

गाजा से सभी हथियारों का पूरी तरह सफाया करना होगा. क्षेत्रीय गारंटी: क्षेत्रीय देश अनुपालन और सुरक्षा की गारंटी देंगे.

क्षेत्रीय देश अनुपालन और सुरक्षा की गारंटी देंगे. अंतर्राष्ट्रीय बल: स्थानीय पुलिस को प्रशिक्षित करने और सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बल तैनात होगा.

स्थानीय पुलिस को प्रशिक्षित करने और सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बल तैनात होगा. कब्जा नहीं: इजरायल गाजा पर कब्जा नहीं करेगा और IDF चरणबद्ध तरीके से वापस जाएगा.

इजरायल गाजा पर कब्जा नहीं करेगा और IDF चरणबद्ध तरीके से वापस जाएगा. धर्मनिरपेक्ष संवाद: शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए धर्मनिरपेक्ष संवाद को बढ़ावा दिया जाएगा.

शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए धर्मनिरपेक्ष संवाद को बढ़ावा दिया जाएगा. फिलिस्तीनी राज्य का रास्ता: फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय और राज्य बनाने का रास्ता दिखाया जाएगा.

फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय और राज्य बनाने का रास्ता दिखाया जाएगा. अमेरिकी नेतृत्व में बातचीत: स्थायी शांति और सह-अस्तित्व के लिए अमेरिका के नेतृत्व में इजरायल-फिलिस्तीन बातचीत होगी.

स्थायी शांति और सह-अस्तित्व के लिए अमेरिका के नेतृत्व में इजरायल-फिलिस्तीन बातचीत होगी. आतंक मुक्त क्षेत्रों में जारी: अगर हमास इस समझौते को मानने से इनकार कर देता है तो यह योजना आतंक मुक्त क्षेत्रों में जारी रहेगी.

---- समाप्त ----