इजरायल के तेल अवीव में कार में जोरदार धमाका, कई घायल

धमाके की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है. यह घटना फरवरी में हुए सिलसिलेवार बस धमाकों के बाद हुई है, जिन्हें आतंकवादी हमला बताया गया था. फिलहाल जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि यह घटना पहले के हमलों से जुड़ी है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

कार धमाके से पहले फरवरी में बस में बम धमाके की घटना हुई थी. (Representative Image)
इजरायल के तेल अवीव में गुरुवार को उस समय अफरातफरी मच गई जब एक कार में अचानक जोरदार विस्फोट हुआ. इस हादसे में कई लोग घायल हो गए. धमाके के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है.

यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब इसी साल फरवरी में तेल अवीव के दक्षिणी इलाके में तीन खाली बसों में धमाके हुए थे. उन धमाकों को इजरायली अधिकारियों ने "आतंकी हमला" बताया था. फरवरी में तीन बसों में विस्फोटक उपकरण लगाए गए थे.

पहले दो धमाके कुछ ही मिनटों में हुए, जबकि तीसरा करीब 15 मिनट बाद हुआ. जांच के दौरान दो अन्य बसों में भी विस्फोटक मिले थे, जो फट नहीं सके. सभी बम टाइमर से लैस और एक जैसे थे, जिससे एक संगठित साजिश की ओर इशारा मिला था.

सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर

बस धमाकों के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक में सुरक्षा बलों की कार्रवाई तेज करने के आदेश दिए थे. उस समय तेल अवीव पुलिस प्रमुख हाइम सार्गारोफ ने कहा था कि इस्तेमाल किए गए विस्फोटकों में वेस्ट बैंक से आने वाले नेटवर्क की झलक दिख रही है.

यह भी पढ़ें: फिलिस्तीन की मान्यता के लिए चीखते देश इजरायल पर क्यों साध लेते हैं चुप्पी, क्या आधी-अधूरी मान्यता से शांति मुमकिन?

फरवरी धमाके से कनेक्शन की जांच जारी

अधिकारियों ने फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया है कि गुरुवार को हुए कार धमाके का फरवरी की घटनाओं से कोई संबंध है या नहीं. सुरक्षा एजेंसियों की जांच जारी है और पुलिस इलाके को खंगाल रही है.

