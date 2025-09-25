इजरायल के तेल अवीव में कार में जोरदार धमाका, कई घायल

इजरायल के तेल अवीव में गुरुवार को उस समय अफरातफरी मच गई जब एक कार में अचानक जोरदार विस्फोट हुआ. इस हादसे में कई लोग घायल हो गए. धमाके के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है.

यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब इसी साल फरवरी में तेल अवीव के दक्षिणी इलाके में तीन खाली बसों में धमाके हुए थे. उन धमाकों को इजरायली अधिकारियों ने "आतंकी हमला" बताया था. फरवरी में तीन बसों में विस्फोटक उपकरण लगाए गए थे.

पहले दो धमाके कुछ ही मिनटों में हुए, जबकि तीसरा करीब 15 मिनट बाद हुआ. जांच के दौरान दो अन्य बसों में भी विस्फोटक मिले थे, जो फट नहीं सके. सभी बम टाइमर से लैस और एक जैसे थे, जिससे एक संगठित साजिश की ओर इशारा मिला था.

सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर

बस धमाकों के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक में सुरक्षा बलों की कार्रवाई तेज करने के आदेश दिए थे. उस समय तेल अवीव पुलिस प्रमुख हाइम सार्गारोफ ने कहा था कि इस्तेमाल किए गए विस्फोटकों में वेस्ट बैंक से आने वाले नेटवर्क की झलक दिख रही है.

फरवरी धमाके से कनेक्शन की जांच जारी

अधिकारियों ने फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया है कि गुरुवार को हुए कार धमाके का फरवरी की घटनाओं से कोई संबंध है या नहीं. सुरक्षा एजेंसियों की जांच जारी है और पुलिस इलाके को खंगाल रही है.

