इजरायल का ईरान पर बहुत बड़ा अटैक, दर्जनों मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स तबाह, कई परमाणु वैज्ञानिकों और कमांडरों को भी मारने का दावा

इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया है. इजरायली सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान में बमों से हमला किया है. इसके अलावा इजरायल ने ईरानी आर्मी के ठिकानों और उसने न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया है.

इज़रायल ने शुक्रवार सुबह कहा कि उसने ईरान पर हमला किया है. ईरानी मीडिया ने बताया कि तेहरान में विस्फोटों की आवाज सुनी गई.

इज़रायल ने कहा कि वह तेहरान द्वारा मिसाइल और ड्रोन हमले की आशंका में आपातकाल की स्थिति घोषित कर रहा है. इज़रायल के एक सैन्य अधिकारी ने कहा कि इज़रायल "दर्जनों" परमाणु और सैन्य टारगेट पर हमला कर रहा है.

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने कहा है कि इजरायल ने ईरान के लिए परमाणु बम बना रहे वैज्ञानिकों पर भी हमला किया है.

ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को बनाया निशाना

प्रधानमंत्री नेतान्याहू ने कहा कि हमने नतांज में ईरान के मुख्य न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया, हमने ईरानी बम बनाने पर काम कर रहे प्रमुख ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया, तथा हमने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के केन्द्र पर भी हमला किया. नेतान्याहू ने इस हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिया है. उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति ट्रम्प को उनके नेतृत्व और ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सामना करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं.

