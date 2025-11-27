scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

परमाणु बम के वादे पर भरोसा करके मार खा चुका ईरान, अब पाकिस्तान से कर दिया ये वादा

ईरान ने पाकिस्तान को बिना शर्त समर्थन का वादा किया है. ईरान ने यह वादा भारत और अफगानिस्तान के मुद्दों पर किया है. ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी पाकिस्तान पहुंचे थे जहां उन्होंने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के प्रति अपना समर्थन जताया.

Advertisement
X
ईरान ने पाकिस्तान के बिना शर्त समर्थन का वादा किया है (File Photo)
ईरान ने पाकिस्तान के बिना शर्त समर्थन का वादा किया है (File Photo)

जून 2025 में जब अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के परमाणु संयंत्रों पर बमबारी की तब शिया बहुल मुस्लिम देश को अपना 'भाई' बताने वाले पाकिस्तान निंदा के अलावा कुछ और नहीं कर सका. ये वही पाकिस्तान है जिसने वादा किया है कि वो ईरान के परमाणु प्रोग्राम को पूर्ण समर्थन देता है. लेकिन जब बात अमेरिका की आई तब पाकिस्तान कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया. अब इसी 'भाई' के लिए ईरान ने 'ब्लैंक चेक' यानी बिना किसी शर्त के समर्थन का वादा किया है और वो भी भारत और अफगानिस्तान के मामलों में.

पाकिस्तान पहुंचे ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी ने एक स्थानीय न्यूज चैनल से बात करते हुए भारत और अफगानिस्तान के साथ मुद्दों को सुलझाने के लिए पाकिस्तान को 'ब्लैंक चेक' की पेशकश की.

अली लारीजानी से इंटरव्यू के दौरान सवाल किया गया, 'पाकिस्तान और भारत के बीच, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति स्थापित करने के लिए आप क्या करने को तैयार हैं?'

सम्बंधित ख़बरें

lawyer arrested for sharing confidential information with pakistan's isi in nuh haryana
कौन है वकील र‍िजवान, ज‍िसकी पाकिस्तान के ल‍िए जासूसी में ग‍िरफ्तारी 
पाकिस्तान की संसद में गूंजा इमरान खान का मुद्दा (Photo: Reuters)
पाकिस्तान की संसद में गूंजा इमरान खान का मुद्दा, मंत्री के बयान पर बवाल, PTI ने दिया अल्टीमेटम 
जेल में बंद इमरान खान से मिलने की जिद पर बैठीं उनकी बहनें (Photo: Reuters)
इमरान खान कब आएंगे सामने? बहनें जेल के बाहर बैठीं, 8वीं बार भी नहीं मिल पाए खैबर CM 
व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी पर क्या बोला तालिबान (Photo: ITG)
'व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी में ISI का हाथ', आगबबूला ट्रंप को तालिबान सरकार का जवाब 
Imran Khan-Asim Munir deadly enmity
जासूसी के खेल से तख्तापलट की कोशिशों तक... इमरान खान से आसिम मुनीर की दुश्मनी की कहानी 

जवाब में ईरानी अधिकारी ने कहा, 'पाकिस्तान ईरानी जनता के लिए बहुत प्रिय और सम्मानित है. हम इन मुद्दों को सुलझाने में मदद के लिए पाकिस्तान को एक ‘ब्लैंक चेक’ देने के लिए तैयार हैं. इस ब्लैंक चेक का इस्तेमाल वो जब भी जरूरी समझें, कर सकते हैं.'

ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के करीबी हैं लारीजानी

ईरानी अधिकारी अली लारीजानी ईरान के सर्वोच्च नेता के वरिष्ठ सहयोगियों में से एक हैं और ईरान में इनका काफी प्रभाव है. ये हाल ही में पाकिस्तान पहुंचे थे जहां उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल से मुलाकात की.

Advertisement

अपने पाकिस्तान दौरे से ठीक पहले लारीजानी ने कहा कि इजरायल के साथ युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने काफी समर्थन दिया था. इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को धन्यवाद भी दिया.

ईरान-इजरायल युद्ध में पाकिस्तान ने आलोचना के सिवा कुछ नहीं किया

ईरान और इजरायल के बीच 13 जून 2025 को युद्ध शुरू हुआ था जो 12 दिनों तक चला. इजरायल का कहना था कि ईरान नागरिक परमाणु प्रोग्राम की आड़ में परमाणु बम बना रहा है जो कि यहूदी राष्ट्र के अस्तित्व के लिए खतरा है. हालांकि, ईरान इस आरोप से इनकार करता रहा है. 

अपने आरोप के आधार पर इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया. युद्ध के अंतिम दिनों में अमेरिका भी इजरायल के साथ आ गया और उसने ईरान के तीन परमाणु ठिकानों नतांज, फोर्डो और इस्फहान को निशाना बनाया. इस दौरान ईरान के परमाणु संयंत्रों को भारी नुकसान पहुंचा.

लेकिन इस पूरे युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिसे ईरान के समर्थन के रूप में देखा जा सके. बल्कि ईरान-इजरायल युद्ध के बीच ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया. इसके अगले ही दिन जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला कर दिया तब पाकिस्तान ने दिखावे की आलोचना के अलावा कुछ नहीं किया.

Advertisement

पाकिस्तान की स्थानीय मीडिया में हालांकि, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने पर्दे के पीछे रहकर इजरायल-ईरान युद्ध को और बढ़ने से रोकने में भूमिका निभाई थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement