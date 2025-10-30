scorecardresearch
 

Feedback

भारत को ट्रंप से बड़ी राहत, चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी प्रतिबंधों से मिली छूट

यह छूट भारत को ईरान के साथ सहयोग करने की अनुमति देती है, जो मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंच के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है.

Advertisement
X
भारत को अमेरिका से मिली बड़ी राहत (Photo: ITG)
भारत को अमेरिका से मिली बड़ी राहत (Photo: ITG)

रूस के कच्चे तेल की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्तों में बढ़ा तनाव कम होता नजर आ रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बड़ी राहत दी है.

विदेश मंत्रालय ने बताया कि अमेरिका ने ईरान स्थित चाबहार पोर्ट परियोजना के लिए प्रतिबंधों से छूट की अवधि बढ़ा दी है. चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी प्रतिबंध से भारत को मिली छह महीने की छूट मिली है. 

 चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी छूट की मियाद 27 अक्टूबर को खत्म हो गई थी. भारत ने 2024 से ईरान के साथ एक दशक के लिए चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन का समझौता कर रखा है. भारत ने इसके विकास पर बहुत ज्यादा निवेश किया हुआ है.

सम्बंधित ख़बरें

Putin’s Poseidon: हिरोशिमा से 100 गुना ताकतवर ‘टॉरपीडो’ 
US-China Big Deal: Trump ने घटाया टैरिफ, जानें... 
Smuggling of fentanyl from China, TikTok deal, what does Xi Jinping mean?
ट्रंप-जिनपिंग की बैठक, किन प्रस्तावों पर बनी बात? जानें  
Trump On China Tariff Cut
ट्रंप-जिनपिंग में बनी बात, US ने घटाया टैरिफ, चीन रेयर अर्थ मेटल देगा-सोयाबीन भी खरीदेगा 
If there is no deal before November 1, Trump will impose a 100% tariff!
ट्रंप-जिनपिंग की बुशान में बैठक, किन मुद्दों पर हुई बात? 

भारत ने मई 2024 में ईरान के साथ 10 साल का समझौता किया था, जिसके तहत भारतीय पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) ने शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल का संचालन अपने हाथ में लिया था. यह पहली बार था जब भारत ने किसी विदेशी बंदरगाह का प्रबंधन संभाला. इससे पहले 2016 का समझौता हर साल नवीनीकृत किया जाता रहा था.

Advertisement

चाबहार पोर्ट भारत के लिए बेहद अहम है क्योंकि यह पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधा व्यापार मार्ग उपलब्ध कराता है. भारत ने 2003 में इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव दिया था ताकि इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा सके.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IND vs AUS Live Score
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Mokama Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    Bihar Election 2025
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement