'शाहरुख खान को जानते हो?', सूडान में अगवा भारतीय युवक से RSF के लड़ाकों ने पूछा!

सूडान से आया एक वीडियो में आदर्श हाथ जोड़े अपनी रिहाई की गुहार लगा रहा है. उसने भारत सरकार से मदद की मांग की है, आदर्श ने कहा है कि अगर रेड क्रॉस और भारत का दूतावास पहल करे तो उसे RSF से मुक्ति मिल सकती है.

आदर्श बेहरा 3 साल से सूडान में काम कर रहे हैं. (Photo: ITG)
सूडान में विद्रोही ताकतों का नरसंहार जारी है. यहां RSF लड़ाकों ने 200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है. और कई लोगों को किडनैप कर लिया है. इस बीच इस गृह युद्ध में एक भारतीय को भी RSF (Rapid Support Forces) ने किडनैप कर लिया है. ये युवक ओडिशा के जगतसिंहपुर का रहने वाला है और इसका नाम आदर्श बेहरा है. 

आदर्श का एक सूडान से आया एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में ये शख्स सूडानी लड़ाकों के बीच देखा जा सकता है. इस वीडियो में सूडान के लड़ाके आदर्श बेहरा से पूछ रहे हैं कि, "क्या तुम शाहरुख खान को जानते हो?"

उत्तर पूर्वी अफ्रीका का देश सूडान अभी गंभीर गृह युद्ध से गुजर रहा है. यहां प्रतिद्वंद्वी सैन्य गुटों के बीच हिंसक संघर्ष जारी है. 

आदर्श बेहरा 2022 से सूडान के एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम कर रहा था. 

इसे कथित तौर पर RSF (आरएसएफ) ने बंधक बना लिया है. RSF एक शक्तिशाली अर्धसैनिक समूह है जो पहले सूडानी सरकार से संबद्ध था.

मोहम्मद हमदान दगोलो जिन्हें हेमेती के नाम से भी जाना जाता है, RSF का नेतृत्व कर रहे हैं. 2023 में शुरू हुए गृहयुद्ध के बाद से RSF सूडानी सशस्त्र बलों (एसएएफ) से लड़ रहा है. 

रिपोर्टों के अनुसार बेहरा को राजधानी खार्तूम से लगभग 1,000 किलोमीटर दूर अल फशीर शहर से अगवा कर लिया गया और दक्षिण दारफुर राज्य की राजधानी न्याला ले जाया गया है. ये इलाका आरएसएफ का गढ़ माना जाता है.

शाहरुख खान को जानते हो?

बेहरा के परिवार द्वारा साझा किए गए एक विचलित करने वाले वीडियो में 36 वर्षीय बेहरा जमीन पर हाथ जोड़े मदद की गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे है.वीडियो में वे कहते हैं, "मैं अल फशीर में हूं जहां हालात बहुत खराब हैं.मैं दो साल से बड़ी मुश्किल से यहां रह रहा हूं. मेरे परिवार और बच्चे बहुत चिंतित हैं. मैं ओडिशा सरकार से मदद की गुहार लगाता हूं."

इस वीडियो क्लिप में बेहरा के आसपास हथियारबंद आरएसएफ लड़ाके भी दिखाई दे रहे हैं. उनमें से एक को पूछते हुए सुना जा सकता है, "क्या आप शाहरुख खान को जानते हैं?", जबकि दूसरा उन्हें कैमरे पर "दगालो अच्छे हैं " कहने का निर्देश देता है.

बेहरा की पत्नी सस्मिता अपने 8 और 3 साल के दो बेटों के साथ जगतसिंहपुर में रहती हैं. उन्होंने ओडिशा सरकार और विदेश मंत्रालय से हस्तक्षेप करने और अपने पति की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की अपील की है. 

पिछले साल सूडान में गृहयुद्ध छिड़ने के बाद से 1.3 करोड़ से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं. राजधानी खार्तूम में तो सबसे ज़्यादा विनाशकारी हिंसा देखी गई है. सूडान स्थित भारतीय दूतावास ने अभी तक बेहरा के अपहरण के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है. 

बेहरा की पत्नी सस्मिता ने कहा कि उसके पति पिछले तीन सालों से वहां एक प्लास्टिक कंपनी में काम कर रहे थे. 20 अक्टूबर के आसपास मैंने देखा कि उनके फोन कॉल नहीं लग रहे थे. मैंने उन्हें कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं लगी. फिर 24 अक्टूबर के आसपास मुझे एक अनजान नंबर से फोन आया. 

सस्मिता ने आगे कहा कि दूसरी ओर लाइन पर मेरे पति थे और वो रो रहे थे. जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि अपने बॉस के साथ काम से लौटते समय आतंकवादियों ने उनका अपहरण कर लिया था.  उन्होंने कहा कि अगर दूतावास या रेड क्रॉस उनसे बात करे तो वे उन्हें रिहा कर देंगे. उन्होंने यह भी बताया कि वे उन पर बेरहमी से हमला कर रहे थे. 

हिंसा की आग में जल रहा है सूडान

गरीबी में लिपटा सूडान गृहयुद्ध की आग में अप्रैल 2023 से जल रहा है. यहां लड़ाई तब शुरू हुई जब सेना (SAF) के जनरल अब्देल फतह अल-बुरहान और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस (RSF) के कमांडर मोहम्मद हेमेद्ती के बीच सत्ता संघर्ष भड़का.

 2021 के तख्तापलट के बाद RSF को सेना में विलय करने पर विवाद हुआ.  इसके बाद  RSF ने दारफुर, खार्तूम पर कब्जा कर लिया है.

