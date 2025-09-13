डैलस में भारतीय मूल के शख्स की हत्या का मामला, परिवार के लिए जुटे 2 लाख डॉलर, शनिवार को होगा अंतिम संस्कार

भारतीय मूल के मोटल मैनेजर चंद्र मौली 'बॉब' नागमल्लैया का अंतिम संस्कार शनिवार को दोपहर 2 बजे टेक्सास के फ्लावर माउंड फैमिली फ्यूनरल होम में किया जाएगा. इसी हफ्ते डैलस में उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी.

नागमल्लैया की पत्नी निशा और 18 साल के बेटे गौरव (जो इस हमले के गवाह भी हैं) की मदद के लिए शुरू किए गए फंडरेजर में अब तक लगभग 2 लाख डॉलर (करीब 1.7 करोड़ रुपये) इकट्ठा हो चुके हैं. इस राशि का इस्तेमाल अंतिम संस्कार के खर्च और गौरव की कॉलेज पढ़ाई के लिए किया जाएगा.

क्यूबा मूल के मार्टिनेज ने की हत्या



50 वर्षीय नागमल्लैया की हत्या डाउनटाउन सूट्स मोटल में उनके सहकर्मी योर्दानिस कोबोस-मार्टिनेज ने की. 37 वर्षीय क्यूबा मूल का यह व्यक्ति पहले से ही हिंसक अपराधों का आरोपी रह चुका है. मार्टिनेज को इसी साल इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) हिरासत से रिहा कर दिया गया था, क्योंकि क्यूबा ने उसके आपराधिक रिकॉर्ड की वजह से उसे स्वीकार करने से मना कर दिया था.

इमिग्रेशन नीति की चुनौतियां

अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी की असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रिशा मैकलॉघलिन ने कहा कि यह मामला अमेरिका की इमिग्रेशन नीति की चुनौतियों को दिखाता है. उन्होंने कहा, 'इसी वजह से ट्रंप प्रशासन आपराधिक अवैध प्रवासियों को युगांडा और साउथ सूडान जैसे तीसरे देशों में भेज रहा था. इस मामले से साफ है कि नीतियों की खामियों के चलते ऐसे अपराधी देश में रह जाते हैं.'

