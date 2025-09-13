scorecardresearch
 

Feedback

डैलस में भारतीय मूल के शख्स की हत्या का मामला, परिवार के लिए जुटे 2 लाख डॉलर, शनिवार को होगा अंतिम संस्कार

टेक्सास के फ्लावर माउंड में भारतीय मूल के मोटल मैनेजर चंद्र मौली 'बॉब' नागमल्लैया की हत्या कर दी गई. उनके परिवार के लिए फंडरेजर में अब तक लगभग 2 लाख डॉलर जुटाए गए हैं, जो अंतिम संस्कार और बेटे की पढ़ाई के लिए उपयोग किए जाएंगे.

Advertisement
X
भारतीय मूल के चंद्र मौली 'बॉब' नागमल्लैया का उनकी पत्नी और बेटे के सामने ही सिर कलम कर दिया गया था. (Photo: PTI)
भारतीय मूल के चंद्र मौली 'बॉब' नागमल्लैया का उनकी पत्नी और बेटे के सामने ही सिर कलम कर दिया गया था. (Photo: PTI)

भारतीय मूल के मोटल मैनेजर चंद्र मौली 'बॉब' नागमल्लैया का अंतिम संस्कार शनिवार को दोपहर 2 बजे टेक्सास के फ्लावर माउंड फैमिली फ्यूनरल होम में किया जाएगा. इसी हफ्ते डैलस में उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी.

नागमल्लैया की पत्नी निशा और 18 साल के बेटे गौरव (जो इस हमले के गवाह भी हैं) की मदद के लिए शुरू किए गए फंडरेजर में अब तक लगभग 2 लाख डॉलर (करीब 1.7 करोड़ रुपये) इकट्ठा हो चुके हैं. इस राशि का इस्तेमाल अंतिम संस्कार के खर्च और गौरव की कॉलेज पढ़ाई के लिए किया जाएगा.

क्यूबा मूल के मार्टिनेज ने की हत्या
 
50 वर्षीय नागमल्लैया की हत्या डाउनटाउन सूट्स मोटल में उनके सहकर्मी योर्दानिस कोबोस-मार्टिनेज ने की. 37 वर्षीय क्यूबा मूल का यह व्यक्ति पहले से ही हिंसक अपराधों का आरोपी रह चुका है. मार्टिनेज को इसी साल इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) हिरासत से रिहा कर दिया गया था, क्योंकि क्यूबा ने उसके आपराधिक रिकॉर्ड की वजह से उसे स्वीकार करने से मना कर दिया था.

सम्बंधित ख़बरें

P-8I
गहरे समुद्र में भी पनडुब्बियों को किया जा सकेगा तबाह, भारत-अमेरिका में जल्द फाइनल हो सकती है P8I डील 
ट्रंप ने 9/11 की बरसी पर पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि, देखें US Top-10 
Earthquake
रूस में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 7.1 रही तीव्रता, सुनामी का अलर्ट 
अमेरिका में भारतीय मूल के व्यक्ति का क्रूर कत्ल, देखें वारदात 
US President Donald
'पुतिन हमारे से ज्यादा यूरोप की प्रॉब्लम हैं...', यूक्रेन में युद्ध रोके जाने की बात पर बोले ट्रंप 

इमिग्रेशन नीति की चुनौतियां

Advertisement

अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी की असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रिशा मैकलॉघलिन ने कहा कि यह मामला अमेरिका की इमिग्रेशन नीति की चुनौतियों को दिखाता है. उन्होंने कहा, 'इसी वजह से ट्रंप प्रशासन आपराधिक अवैध प्रवासियों को युगांडा और साउथ सूडान जैसे तीसरे देशों में भेज रहा था. इस मामले से साफ है कि नीतियों की खामियों के चलते ऐसे अपराधी देश में रह जाते हैं.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement