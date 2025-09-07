scorecardresearch
 

Feedback

भारत पर और बढ़ेगा टैरिफ का बोझ? रूसी तेल की खरीद को लेकर ट्रंप के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने उगला जहर

अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर और कड़े प्रतिबंध लगाएं, तो रूसी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी. उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का जिक्र किया. हालांकि भारत ने इसे अनुचित बताया और कहा कि उसकी ऊर्जा जरूरतें राष्ट्रीय हित पर आधारित हैं.

Advertisement
X
स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका रूस पर दबाव बढ़ाना चाहता है, इसके लिए यूरोपीय देशों का समर्थन जरूरी है (Photo: Reuters)
स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका रूस पर दबाव बढ़ाना चाहता है, इसके लिए यूरोपीय देशों का समर्थन जरूरी है (Photo: Reuters)

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने रविवार को कहा कि अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर और सख्त पाबंदियां लगाते हैं, तो रूसी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी.

एनबीसी न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन से बहुत महत्वपूर्ण बातचीत की. इसके बाद यूरोपीय आयोग ने भी उनसे इस बारे में चर्चा की कि रूस पर और ज्यादा दबाव डालने के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) क्या कदम उठा सकते हैं.

बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने पहले से घोषित 25 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ के अलावा रूसी तेल की खरीद के लिए भारत पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाया है, जिसे 27 अगस्त से लागू किया गया है, लिहाजा भारत पर अमेरिका ने कुल 50 फीसदी टैरिफ लगाया है. 

सम्बंधित ख़बरें

US President Donald Trump
'रूस पर सेकेंडरी सैंक्शन लगाने की तैयारी में हूं', यूक्रेन संघर्ष को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान  
शशि थरूर ने डोनाल्ड ट्रंप के सकारात्मक रुख का स्वागत किया है (Photo: PTI)
'अपमान और टैरिफ से हुए नुकसान को भूलना आसान नहीं...', ट्रंप के दोस्ती वाले बयान पर बोले शशि थरूर 
Mallikarjun Kharge attack on PM Modi-Trump friendship
'50% टैरिफ लगाकर ट्रंप ने हमारे लोगों को बर्बाद...', खड़गे ने साधा निशाना  
Jason Miller met US President Donald Trump (Photo: X/JasonMiller)
टैरिफ पर तनाव के बीच ट्रंप से मिले भारत के लॉबिस्ट जेसन मिलर, क्या निकलेगा बीच का रास्ता? 
America Venezuela
'मुझे परवाह नहीं...', वेनेजुएला के जहाज पर हमले को वॉर क्राइम कहे जाने पर जेडी वेन्स ने किया बचाव 

अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा कि अमेरिका रूस पर दबाव बढ़ाना चाहता है, लेकिन इसके लिए यूरोपीय देशों का भी समर्थन जरूरी है. बेसेंट ने कहा कि अब सवाल ये है कि यूक्रेनी सेना और रूसी अर्थव्यवस्था कितने समय तक टिक सकेंगी. उन्होंने आगे बताया कि अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर और ज्यादा प्रतिबंध और अतिरिक्त टैरिफ लगाते हैं, तो रूसी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी. फिर पुतिन को मजबूर होकर बातचीत करनी पड़ेगी.

रूसी तेल खरीद पर क्या बोले ट्रंप?

हाल ही में ट्रंप ने कहा था कि उन्हें बहुत निराशा हो रही है, क्योंकि भारत रूस से बहुत सारा तेल खरीद रहा है. उन्होंने बताया कि अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ लगाया है, जो कुल 50 प्रतिशत है. ट्रंप ने यह भी कहा कि उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे संबंध हैं और पीएम मोदी कुछ महीने पहले अमेरिका भी आए थे. इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की थी, उन्हें अपना दोस्त और महान नेता बताया था.  

Advertisement

पीटर नवारो भी उगल चुके हैं जहर

राष्ट्रपति ट्रंप इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या वह भारत के साथ रिश्ते फिर से सुधारने को तैयार हैं, ट्रंप प्रशासन के कई अधिकारी जैसे कि स्कॉट बेसेंट और पीटर नवारो ये कह चुके हैं कि भारत का रूस से तेल खरीदना रूस को यूक्रेन पर युद्ध जारी रखने के लिए पैसा दे रहा है.

भारत की प्रतिक्रिया

भारत ने अमेरिका द्वारा लगाए गए अतिरिक्त शुल्क को अनुचित और गलत बताया है. भारत ने अपनी रूसी कच्चे तेल की खरीद का बचाव करते हुए कहा कि यह उसकी राष्ट्रीय ज़रूरतों और बाज़ार की मांग के आधार पर की जा रही है. भारत का कहना है कि उसकी ऊर्जा खरीद का उद्देश्य देश की विकास और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement