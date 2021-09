भारत दुनिया में निवेश के लिए सबसे अच्छा बाजार, पीएम मोदी से मिलकर बोले सीईओ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में पांच कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की. इस बैठक में ब्लैकस्टोन ग्रुप के सीईओ स्टीफन श्वार्जमैन भी शामिल हुए. उन्होंने पीएम मोदी और सरकार की तारीफ की. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के साथ मेरी बहुत अच्छी मुलाकात हुई. मैंने उन्हें बताया कि ब्लैकस्टोन ने पहले ही भारत में 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है, और अगले 5 वर्षों में, हम और 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर की योजना बना रहे हैं.

स्टीफन ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात करने के बाद कहा, ''भारत दुनिया में निवेश के लिए ब्लैकस्टोन का सबसे अच्छा बाजार रहा है. यह अब दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश है, इसलिए हम बहुत आशावादी हैं, और हमने भारत में जो किया है उस पर हमें गर्व है.'' इसके साथ ही मोदी सरकार की तारीफ करते हुए सीईओ ने कहा कि यह बाहर के लोगों के लिए एक बहुत ही अनुकूल सरकार है. यह रिफॉर्म- ओरिएंटेड और उद्देश्यपूर्ण है.

वहीं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक के बारे में और अधिक जानकारी देते हुए पीएमओ ने ट्वीट किया, ''ब्लैकस्टोन ग्रुप के सीईओ स्टीफन श्वार्जमैन ने पीएम मोदी से मुलाकात की. नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के कारण उत्पन्न होने वाले सहित भारत में विभिन्न निवेश अवसरों पर चर्चा की गई.''

I had a very good meeting with the PM. I told him that Blackstone had already invested 60 billion US dollars in assets in India, and over the next 5 years, we're planning another 40 billion US dollars of assets: Stephen Schwarzman, CEO of Blackstone Group pic.twitter.com/WYxGZvTCfu